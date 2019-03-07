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Москвичи смогут записать к врачу онлайн одновременно нескольких детей 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИАМО
Ранее для того, чтобы записать детей на прием к одному врачу, родителям приходилось заполнять онлайн-форму на каждого ребенка
Пользователи портала mos.ru смогут записать к врачу одновременно нескольких детей. Как сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы, теперь родителям не придется заполнять отдельную онлайн-форму на каждого ребенка, как это было раньше.
"Многим родителям приходилось сталкиваться с ситуацией, когда попасть на прием к врачу нужно сразу с несколькими детьми. Раньше каждого из них приходилось записывать по отдельности, но теперь эта процедура стала удобнее и проще.
Записать можно как одного ребенка за другим, так и выбрать разное время", — приводится на портале комментарий руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Ранее для того, чтобы записать детей на прием к одному врачу, к примеру, на 14:00 мск и 14:12 мск, пользователю портала приходилось заполнять онлайн-форму на каждого ребенка. Пока родитель заполнял вторую форму, нужное ему время уже могло быть занято.
Отмечается, что для записи нужно выбрать категорию "Здоровье" в разделе "Услуги", затем сервис "Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи". Далее необходимо указать, каким детям требуется попасть на прием, а потом выбрать специалиста. Запланировать визит можно к педиатру, детскому хирургу, офтальмологу, отоларингологу, а также в кабинет выдачи справок и направлений.
При этом к узкопрофильным специалистам можно записать только каждого ребенка отдельно. Перенести или отменить запись можно как для всех детей одновременно, так и для каждого в отдельности.
Воспользоваться обновленной услугой смогут семьи, где все дети имеют московские полисы ОМС и прикреплены к одному участку.
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Болезни и лекарства , Алексей Хрипун , Mos.ru
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