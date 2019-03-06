Превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 27 субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

«На девятой неделе 2019 г. (25 февраля — 3 марта 2019 г.) в целом на территории Российской Федерации продолжает снижаться число регионов с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наиболее активно в эпидпроцесс вовлечены организованные дети возрастных групп трех-шести и семи-14 лет, а также взрослое население. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 27 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации — в шести городах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в восьми субъектах Российской Федерации, в возрастной группе трех-шести лет — в 21 субъекте, семи-14 лет — в 14 субъектах.

Среди лиц старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 35 субъектах РФ.

В ведомстве добавили, что при подготовке к предстоящему подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ были привиты против гриппа более 70,8 млн человек — 49% от численности населения Российской Федерации, в том числе за счет средств работодателей привиты более 5,8 млн человек.