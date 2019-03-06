Кто придумал аспирин

120 лет назад, 6 марта 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на средство от высокой температуры. Новое лекарство было названо аспирином.

Лекарственное действие оказывает собственно салициловая кислота. Хоффман выделил её из растения таволга. Содержится эта кислота и в коре ивы.

В 1763 году священник Эдвард Стоун выступил перед Королевским обществом в Лондоне с докладом об излечении лихорадочного озноба настойкой коры ивы. А в 1838 году было доказано, что активным компонентом настойки является салициловая кислота. Позже итальянский химик Рафаэль Пириа выделил из ивовой коры салициловую кислоту, определил химический состав этого вещества и успешно синтезировал его.

Но практического лекарственного применения салициловая кислота тогда не получила. А вот аспирин из таволги «пошёл» в народ. Причём производить его начала фирма, до этого выпускавшая анилиновые красители.