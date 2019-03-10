Что нельзя мазать йодом

Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но стоит ли на самом деле сразу выливать половину флакончика йода или зеленки на поврежденное место?

На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую полученную рану. Во-первых, ссадину или порез сначала нужно промыть под проточной водой, а потом обработать салфеткой с перекисью водорода. Только после такой процедуры можно нанести на поврежденное место йод. На рану, обработанную йодом, не нужно клеить пластырь: йод обладает подсушивающим свойством.

Нужно отметить, что йодом можно полностью обработать порез, а большую рану стоит обработать только вокруг. Ни в коем случае нельзя наносить йод на слизистую (в нос, рот и так далее).

Лучше всего рисовать йодом сеточку на спине или ступнях во время простуды. Для обработки порезов больше подходит зеленка или перекись водорода.