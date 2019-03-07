Ультразвук поможет избавиться от тромбов

Российские ученые предложили новый подход для предотвращения тромбозов. Он основан на использовании ультразвука для слежения за свертываемостью крови. Статья об исследовании опубликована в журнале PLoS ONE.

В современной клинической практике процедуры растворения тромбов (тромболизис) принято проводить тогда, когда наличие в организме тромбов представляет угрозу для жизни пациента. При этом сами по себе процедуры тромболизиса связаны с повышенным риском, так как могут вызывать острые кровотечения. В ряде случаев показания к тромболизису появляются экстренно, например, при инфаркте миокарда или инсульте. Быстрота начала терапии при этих заболеваниях во многом определяет эффективность растворения тромбов. В связи с этим поиск подходов для ранней диагностики и мониторинга процессов тромбообразования — весьма актуальная задача.

«Мы выбрали ультразвук в качестве метода мониторинга свертывания крови, так как он неинвазивен и позволяет производить измерения в крупных кровеносных сосудах, залегающих достаточно глубок, тромбообразование в которых наиболее опасно»,

— рассказывает Дмитрий Ивлев , один из авторов работы, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии.

В новой работе авторы развивают подход, использующий ультразвук для регистрации ранних этапов свертывания крови. В экспериментах на модельной системе сосудистого кровотока in vitro осуществлялся непрерывный ультразвуковой мониторинг агрегатного состояния крови. При этом время автоматического введения тромболитического — разрушающего тромбы — препарата определялось на основании данных ультразвукового мониторинга. В результате авторами было показано, что ультразвуковой метод позволяет регистрировать свертывание на тех стадиях, когда фармакологическое воздействие может приводить к быстрому и полному растворению формирующихся в потоке тромбов.

Комментарий об актуальности исследования дал руководитель работы, заведующий лабораторией математического моделирования биологических процессов НМИЦ гематологии и профессор кафедры физики живых систем МФТИ Георгий Гурия: «В связи с прогрессом в области создания компактных ультразвуковых датчиков наша работа открывает возможность для создания носимых на теле устройств для оперативной помощи пациентам с высоким риском тромбообразования».