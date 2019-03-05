Названа смертельная опасность проблем с зубами

Ученые Колумбийского университета (США) выяснили, что часто встречающаяся в полости рта бактерия, которая участвует в процессе разрушения зубов и пародонтита, ускоряет рост рака толстой кишки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует рост злокачественной опухоли. В ходе эксперимента с участием мышей было установлено, что ингибирование активности аннексина мешало бактерии Fusobacterium nucleatum активировать сигнальные пути, способствующие развитию рака, и замедляло разрастание новообразований.

Ученые также проанализировали наборы данных о РНК 466 пациентов с первичным раком кишечника. Повышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.

В настоящее время исследователи работают над созданием методов выявления агрессивных видов рака с помощью аннексина А1 как биомаркера, а также рассматривают этот белок как потенциальную мишень для новых препаратов.

Рак толстой кишки в США занимает второе место по количеству смертей от онкологических заболеваний. Опухоли возникают из-за генетических мутаций, которые обычно накапливаются в течение десятилетий.