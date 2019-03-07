Диета в молодости помогает работе мозга в старости

Учёные в результате длительного исследования определили, что определённый режим питания полезен для хорошей работы мозга в зрелом возрасте. Эксперимент проводился на протяжении тридцати лет при участии 2 621 человек.

Лучшие результаты показали люди, в чей рацион входило большое количество овощей и фруктов, рыба, орехи, немного алкоголя и изредка — мясо и молочные продукты высокой жирности. У людей, питающихся по этому принципу, результаты оказались на 46% лучше, чем у тех, кто позволял себе вредную пищу. Удивило учёных и то, что при полном запрете алкоголя результаты не были такими же хорошими, передаёт Мир24.