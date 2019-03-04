«Бог знает, как я все еще жив»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала отказ от прививок одной из главных угроз здоровью. Однако это никак не влияет на конспирологов: они называют вакцинацию заговором правительства и активно ищут единомышленников. В этом им помогают популярнейшие в мире соцсети. «Лента.ру» разобралась, как дезинформация распространяется по миру и что с этим можно сделать.

Теории заговора

По данным ВОЗ, прививки ежегодно предотвращают несколько миллионов смертей по всему миру. Но статистика никак не влияет на мнение суеверных родителей, а лишь укрепляет их веру в продажную медицину. Они считают, что вместо стимуляции иммунной системы такой метод лечения может привести к развитию других серьезных заболеваний: например, аутизма у детей. И хотя их опасения не подтверждаются научными данными, число антипрививочников активно растет, в том числе благодаря социальным сетям, в которых они объединяются и вместе разрабатывают конспирологические теории. До некоторых пор руководства соцсетей не видели в этом реальную проблему, что привело к появлению в сети полноценного движения «против заговора всемирного правительства».

Крупнейшая за последнее время эпидемия кори, которая затронула жителей Европы и США (с начала года заболевание зафиксировали уже в 10 штатах), подтолкнула СМИ к поискам корня проблемы. Журналисты The Guardian отправились в Facebook, чтобы изучить мнение аудитории в вопросе прививок, и обнаружили, что соцсеть невольно продвигает пропаганду антипрививочников.

Авторы материала создали новый аккаунт без друзей и лайков в соцсети и начали вводить слово «вакцинация» в поисковой строке. Функция автозаполнения предложила термины, которые явно направляли пользователя на источники с дезинформацией: «движение против вакцинации», «правда о вакцинации» и другие. Даже если юзер настаивал на своем и выбирал нейтральный термин «вакцинация», в результате все равно преобладали материалы с пропагандой против прививок. Все 12 групп, которые открывались по запросу, так или иначе относились к конспирологам. Причем некоторые из сообществ насчитывали сотни тысяч участников.

Если же ввести русскоязычный запрос «прививки», то сервис автозаполнения в первую очередь предлагает выбрать варианты «прививки. Добро или зло» и «реальные истории послепрививочных осложнений».

На YouTube также обитает огромное количество пропагандистов, которые пытаются отговорить родителей от вакцинации их детей. Журналисты The BuzzFeed News выяснили, что наткнуться на дезинформацию можно сразу же после просмотра действительно полезных роликов.

Журналисты зарегистрировали новую учетную запись и начали вводить искомые термины. При запросе immunization («иммунизация») на первом месте в поисковой выдаче стоял ролик канала Rehealthify, в котором говорилось о пользе вакцин для детей. Однако сразу же после него автоматически включалось видео «Мама изучает вакцины, узнает ужасы вакцинации и отказывается от вакцины». Канал принадлежит Ларри Куку (Larry Cook) — владельцу популярного антипрививочного сайта.

В ролике женщина по имени Шенна Картмелл (Shanna Cartmell) рассказывает о решении отказаться от прививок для детей после того, как она прочитала книгу, где указана связь между лейкемией и побочными эффектами вакцинации.

«Я не всегда была человеком, который не собирался делать прививки, но это должно было когда-то начаться… Если вы точно не знаете, что ваш ребенок будет на 100 процентов в безопасности, вы хотите играть в эту игру? Если вы не можете сказать "да" прямо сейчас, сделайте паузу»,

— рассказала Картмелл.

Серьезная проблема

Движение антипрививочников обрело такую силу за последние годы, что непривитые подростки начали волноваться за свою жизнь. Юноши и девушки из США оставили множество сообщений на популярном имиджборде Reddit с вопросами по поводу вакцинации. Часть из них искали способ привиться без разрешения взрослых.

«Мои родители думают, что вакцины — это какой-то государственный заговор. Это глупо, и мы заводили кучу бессмысленных споров на эту тему. Но из-за их убеждений я никогда не был привит. Бог знает, как я все еще жив»,

— написал автор одного из многочисленных постов.

На проблему также обратили внимание американские политики. Конгрессмен Адам Шифф (Adam Schiff) направил открытое письмо гендиректорам Facebook и YouTube Марку Цукербергу и Сундару Пичаи, в котором попросил каждую компанию заняться борьбой с опасной пропагандой. Шифф выразил обеспокоенность тем, что сервисы рекомендуют родителям отказаться от прививок для детей, так как это «представляет прямую угрозу для общественного здравоохранения».

Помимо прочего, YouTube столкнулся с серьезными трудностями из-за рекламы, которая показывалась пользователям в конспирологических роликах. Семеро крупных рекламодателей признались журналистам, что даже не подозревали о своих баннерах на видео про вред вакцинации.

«Мы сняли всю рекламу с YouTube во вторник утром, когда заметили проблемы с контентом»,

— рассказали представители фирмы по продаже витаминов Vitacost в разговоре с BuzzFeed. Их примеру последовали несколько других значимых рекламодателей.

Помощь идет

Из-за повышенного внимания общественности к проблеме соцсетям пришлось в скором порядке предпринимать решительные действия. Под давлением законодателей представители Facebook заявили, что рассматривают возможности удаления информации о вреде вакцин из систем, которые рекомендуют материалы для чтения пользователям. Кроме того, компания намерена избавиться от спорных материалов из поисковой выдачи.

Разработчики также отметили, что борьба с дезинформацией является одним из главных приоритетов, однако справиться с возникшей проблемой довольно сложно. Дело в том, что большая часть контента формально не нарушает правила сообщества Facebook, так как подобные сообщения не побуждают пользователей к причинению реального вреда здоровью.

«Несмотря на то что мы усердно работаем над удалением контента, который нарушает наши правила, мы также предоставляем нашим сообществам инструменты для контроля за тем, что они видят, а также используем Facebook, чтобы высказываться и делиться мнениями с сообществом. Если размещаемый ими контент пересекает черту и нарушает наши правила, мы удалим этот контент, как только узнаем об этом»,

YouTube же отказался удалять с платформы ролики с призывами отказаться от вакцинации. Вместо этого разработчики соцсети полностью отключили монетизацию с видео, где встречается дезинформация по поводу прививок. Представители соцсети заявили, что подобный контент является «опасным и вредным», поэтому авторы не будут получать за него гонорары.

«У нас есть строгие правила, которые определяют, на каких видео мы разрешаем показывать рекламу. Ролики, в которых присутствует антипрививочный контент, являются нарушением этих правил. Мы активно применяем эти правила, и если мы находим видео, которое нарушает их, мы немедленно предпринимаем меры и удаляем рекламу»,

— пояснили свое решение в пресс-службе соцсети.

Незадолго до письма Шиффа представители YouTube уже обещали изменить алгоритмы рекомендаций так, чтобы в них попадало как можно меньше конспирологических теорий. Видимо, пока этого так и не произошло.

С подобной критикой столкнулась и одна из крупнейших IT-компаний Amazon : журналисты обнаружили на видеосервисе Amazon Prime документальные фильмы с антипрививочной пропагандой, а в магазине электронных книг — многочисленную литературу с рассказами о смертельном вреде вакцин без какой-либо научно-доказательной базы. Их начали удалять только после большого материала на CNN

И пока СМИ пытаются точечно бороться с опасными теориями, за наглядную демонстрацию последствий борьбы с прививками взялись разработчики популярной игры Plague Inc. Цель игрока в ней — уничтожить население Земли с помощью различных эпидемий. Создатели биологического симулятора обнаружили, что петиция на Change.org, получившая более 22 тысяч подписей, требовала от них, чтобы они в игровом процессе показали, как движение антипрививочников может ускорить распространение эпидемий смертельных болезней по всему миру. К пользователям прислушались: игра получила обновление, и теперь враги ВОЗ помогают уничтожать человечество в виртуальном мире.