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Можно ли побороть вирус папилломы человека 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: News.ru
Сегодня, 3 марта, прошел День борьбы с вирусом папилломы человека. Он опасен и коварен, так как способен вызвать множество заболеваний — от обыкновенной бородавки на теле вплоть до рака шейки матки или полового члена. «ВМ» побеседовала с гинекологом и автором книг о ВПЧ Дмитрием Лубниным, который объяснил, как можно бороться с вирусом.
— ВПЧ заражаются практически все, кто начинает половую жизнь. Презерватив лишь снижает эту вероятность, но не исключает, так как ВПЧ передается через контакт кожи или слизистой. В ответ на заражение иммунная система начинает борьбу с целью создания иммунитета против ВПЧ, и на это может уйти несколько лет, в среднем 1-3 года, — сказал Дмитрий Лубнин. — Защититься от него никак нельзя, однако предотвратить заражение можно с помощью двух прививок, которые называются «Гардосил» или «Церварикс». Делать ее лучше всего с 9 до 13 лет, но возможна вакцинация и до 26 лет. После она уже не так эффективна. В США, в отличии от России, доступна еще «Гардосил-9», включающая в себя девять вирусов против четырех в обычной версии, а срок вакцинации продлен до 46 лет.
Специалист сразу подчеркнул, что данные прививки, вопреки заблуждениям и конспирологическим теориям, не приводят к бесплодию и никак не влияет на женское здоровье.
— Существует много публикаций в прессе на эту тему, что прививки от ВПЧ стерилизуют российских женщин, но это очередное сумасшествие. Такие слухи приводят к тому, что многие решают отказаться от вакцины, — заявил Дмитрий Лубнин.
Прививать следует как девочек, так и мальчиков, потому что последние также рискуют пострадать от ВПЧ — получить рак полового члена, рак прямой кишки и гортани. При поголовной вакцинации проблему можно купировать и защитить население от вируса.
ВПЧ может вызывать кондиломы (разрастания на слизистой и коже половых органов), а также уже упомянутые рак шейки матки, рак прямой кишки и рак гортани. Также этот вирус вызывает бородавки.
— Впрочем, не стоит паниковать, увидев у себя бородавку. Это совершенно не означает, что у вас есть ВПЧ. Равно как и наличие кондилом не обозначает наличие вируса, вызывающего рак шейки матки. Это разные вещи, — добавил Дмитрий Лубнин. — Стоит также отметить, что в отношении ВПЧ не существует ни одного доказанного метода лечения. В нашей стране пациентам прописывается множество препаратов, но никакого медикаментозного действия на ВПЧ нет, он не лечится. Почему не разрабатывается лекарственных средств? Потому что у 90 процентов им заразившихся вирус подавляется их собственной иммунной системой. Поэтому задачи лечения и нет. Ни в одной стране мира лекарств не существует, а то что применяется у нас — иммуномодуляторы без доказанного эффекта действия.
При появлении кондилом, их необходимо механически удалять. Это делается либо при мощи специальной кислоты, либо радиоволнами или лазером. Женщинам стоит помнить о раке шейки матки, для предотвращении которого необходимо в возрасте от 21 года до 65 лет регулярно раз в год посещать гинеколога, раз в три года сдавать цитологический мазок и делать кольпоскопию. После 30 лет шаг исследования меняется и проводится раз в пять лет, и к нему добавляется анализ на ВПЧ. Это нужно, чтобы не пропустить изменений клеток шейки матки, которое называет дисплазией, так как она в некоторых случаях предшествует раку. Это не молниеносное течение, на него уходит от шести до восьми лет. Задача же скрининга — обнаружить начальные изменения, которые без проблем вылечиваются и позволяют женщине никогда не столкнуться с онкологией.
— Самая неприятная вещь, касающаяся ВПЧ и с чем я лично активно борюсь — это превращение вируса в страшную пугалку. Женщин с детства запугивают этой болячкой, говорят что при появлении ВПЧ непременно случится рак, и проводят им бесконечное дорогостоящее лечение, которое совершенно бесполезно. На фоне этого женщина находится в большом стрессе, который негативно влияет на иммунитет и вирус, который в ином случае поборола бы иммунная система, никуда не уходит. Главная задача российской медицины — внедрить в сознание женщин, что ВПЧ не опасен, если ты раз в год ходишь к гинекологу, раз в три года сдаешь мазок и делаешь кольпоскопию. Это все, что необходимо. Все остальное — это ужасы нашего городка, — подчеркнул Дмитрий Лубнин.
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