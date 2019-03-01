Детские болезни, которые могут убить взрослого

Главный внештатный детский гематолог Минздрава России , президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, академик РАН Александр Румянцев недавно предложил ставить прививки от ветряной оспы (ветрянки) взрослым. Эту вакцину, по его мнению, необходимо включить в национальный календарь прививок.

Академик пояснил: у взрослых развивается более опасный вариант этого заболевания под названием герпес-зостер или опоясывающий лишай. Болезнь грозит серьё зными последствиями, например, некрозом тканей на месте кожных высыпаний. Младенец через две недели уже не вспомнит, что болел ветрянкой. А взрослый может остаться инвалидом и даже погибнуть (если иммунитет ослаблен).

Десятки так называемых детских болезней могут настигнуть взрослого человека. По статистике, около 15% людей переносят их, во взрослом возрасте. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путём. Они переносятся вирусами, а значит антибиотики против них бессильны.

News.ru составил список самых распространённых младенческих недугов, опасных для родителей. Краснуха, свинка, корь и коклюш грозят серьёзными проблемами. Вакцины от них включены в национальный календарь прививок. А значит рискуют заболеть те, кто игнорирует вакцинацию.

Краснуха

Краснуха вызывается вирусом Rubella. Основные признаки недуга: сыпь, интоксикация, увеличение затылочных и шейных лимфоузлов. У детей болезнь вызывает только высыпания на коже, температуру и головную боль. У взрослых чаще бывают такие осложнения, как артрит (воспаление суставов), энцефалит (воспаление головного мозга). Особенно краснуха опасна для беременных женщин. Перенесённая в первом триместре, болезнь служит показанием для прерывания беременности. Вирус Rubella проникает к плоду вызывая тяжелейшие пороки развития и болезни.

Свинка

Эпидемический паротит называют свинкой из-за внешнего вида больного. Лицо становится похожим на морду свиньи. Воспалённые слюнные железы очень сильно увеличиваются в размерах. При этом заболевании страдают и другие важные органы. Это поджелудочная железа, яички, яичники, молочные железы, щитовидная железа. Иногда воспаление затрагивает головной мозг и его оболочку. Свинка во взрослом возрасте часто является причиной мужского бесплодия и импотенции. У представителей обоих полов заболевание может спровоцировать сахарный диабет.

Корь

В последнее время в разных регионах России отмечаются вспышки кори. Также массово болеют жители Украины и Франции. Корь — это опасная вирусная инфекция. У больного поднимается температура, возникает красная сыпь с поражением слизистых оболочек. Если пациент старше 5 лет, увеличивается вероятность тяжёлых осложнений. Например, недуг может вылиться в миокардит, панкреатит, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит или подострый склерозирующий панэнцефалит. Около 10% взрослых заболевших корью, умирают. Даже если человек выживает, у него нередко отмечаются стойкие неврологические нарушения.

Коклюш

В отличие от предыдущих, заболевание вызывается не вирусом, а бактерией Bortetella pertussis. Коклюш — это очень заразная болезнь, она передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с больным. У взрослых она наблюдается в редких случаях. У них кроме кашля случается потеря сознания, нарушение кровообращения мозга, судороги. Иногда коклюш у взрослых может вылиться в пневмонию или сердечную недостаточность и привести к смертельному исходу. Коклюш достаточно хорошо лечится, курс антибиотиков спасёт ситуацию.

Лина Мурадова, врач-педиатр: