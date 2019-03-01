Детские болезни, которые могут убить взрослого 

Главный внештатный детский гематолог Минздрава России, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, академик РАН Александр Румянцев недавно предложил ставить прививки от ветряной оспы (ветрянки) взрослым. Эту вакцину, по его мнению, необходимо включить в национальный календарь прививок.
Академик пояснил: у взрослых развивается более опасный вариант этого заболевания под названием герпес-зостер или опоясывающий лишай. Болезнь грозит серьё зными последствиями, например, некрозом тканей на месте кожных высыпаний. Младенец через две недели уже не вспомнит, что болел ветрянкой. А взрослый может остаться инвалидом и даже погибнуть (если иммунитет ослаблен).
Десятки так называемых детских болезней могут настигнуть взрослого человека. По статистике, около 15% людей переносят их, во взрослом возрасте. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путём. Они переносятся вирусами, а значит антибиотики против них бессильны.
News.ru составил список самых распространённых младенческих недугов, опасных для родителей. Краснуха, свинка, корь и коклюш грозят серьёзными проблемами. Вакцины от них включены в национальный календарь прививок. А значит рискуют заболеть те, кто игнорирует вакцинацию.
Краснуха
Краснуха вызывается вирусом Rubella. Основные признаки недуга: сыпь, интоксикация, увеличение затылочных и шейных лимфоузлов. У детей болезнь вызывает только высыпания на коже, температуру и головную боль. У взрослых чаще бывают такие осложнения, как артрит (воспаление суставов), энцефалит (воспаление головного мозга). Особенно краснуха опасна для беременных женщин. Перенесённая в первом триместре, болезнь служит показанием для прерывания беременности. Вирус Rubella проникает к плоду вызывая тяжелейшие пороки развития и болезни.
Свинка
Эпидемический паротит называют свинкой из-за внешнего вида больного. Лицо становится похожим на морду свиньи. Воспалённые слюнные железы очень сильно увеличиваются в размерах. При этом заболевании страдают и другие важные органы. Это поджелудочная железа, яички, яичники, молочные железы, щитовидная железа. Иногда воспаление затрагивает головной мозг и его оболочку. Свинка во взрослом возрасте часто является причиной мужского бесплодия и импотенции. У представителей обоих полов заболевание может спровоцировать сахарный диабет.
Корь
В последнее время в разных регионах России отмечаются вспышки кори. Также массово болеют жители Украины и Франции. Корь — это опасная вирусная инфекция. У больного поднимается температура, возникает красная сыпь с поражением слизистых оболочек. Если пациент старше 5 лет, увеличивается вероятность тяжёлых осложнений. Например, недуг может вылиться в миокардит, панкреатит, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит или подострый склерозирующий панэнцефалит. Около 10% взрослых заболевших корью, умирают. Даже если человек выживает, у него нередко отмечаются стойкие неврологические нарушения.
Коклюш
В отличие от предыдущих, заболевание вызывается не вирусом, а бактерией Bortetella pertussis. Коклюш — это очень заразная болезнь, она передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с больным. У взрослых она наблюдается в редких случаях. У них кроме кашля случается потеря сознания, нарушение кровообращения мозга, судороги. Иногда коклюш у взрослых может вылиться в пневмонию или сердечную недостаточность и привести к смертельному исходу. Коклюш достаточно хорошо лечится, курс антибиотиков спасёт ситуацию.
Лина Мурадова, врач-педиатр:
У ребёнка иммунитет ещё недостаточно сформирован, поэтому реакция на вирус или бактерию менее выраженная. У взрослых хороший иммунный ответ на патогены, и более выраженная реакция. Поэтому все симптомы заболеваний у них проявляются острее. По-взрослому, человек начинает болеть лет с пятнадцати. К этому возрасту заканчивается формирование иммунной системы.