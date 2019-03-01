Сердечные муки: как уберечься от раннего инфаркта

Медики снова предупреждают — если чувствуете беспричинную усталость, у вас появились головокружения, повышенная потливость, тошнота и дискомфорт в грудной клетке, то следует как можно быстрее оказаться на приеме у кардиолога. Все эти симптомы могут указывать на развивающийся инфаркт.

Снизить вероятность инфаркта, как утверждают медики, может здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек и, наконец, отсутствие стрессов. «ВМ» выяснила у заслуженного врача России, профессора и заведующего терапевтическим отделением Швейцарской университетской клиники Юрия Серебрянского , как можно уберечь себя от возникновения инфаркта.

— Скажу так — в медицине, и в кардиологии в частности, есть то, что называют «нестабильной стенокардией». Это приступ острой, сжимающей боли в сердце, который может иметь различные проявления. Например, просто сжатие или «кинжальная» боль. В зависимости от места повреждения сердца могут быть и нетипичные боли. Они появляются в подложечной области, могут отдавать в челюсть, в левое плечо или лопатку, — сказал Юрий Серебрянский. — В этих случаях люди обращаются к стоматологу, неврологу, который сосредоточится на возможном повреждении позвоночника, или хирургу, который займется поиском заболеваний желудочно-кишечного тракта, где тоже могут возникнуть боли из-за сердца.

В этом отношении, отметил профессор, очень опасны впервые возникшие сердечные боли с теми характеристиками, которые были описаны выше. Это может быть «нестабильной стенокардией», при которой пациент ощущает сдавливание в грудной клетке, которое земские врачи в свое время называли «грудной жабой».

Не менее опасна стенокардия для тех, кто к подобным симптомам уже привык и не обращает на них внимания. Такие пациенты теряют бдительность, и когда возникает не совсем типичная острая боль, они пытаются справиться с ней самостоятельно, обращаясь за советом к Интернету и принимая не прописанные медиком таблетки.

В том случае, если рядом с вами оказался человек, который жалуется на боли в сердце, то первым делом необходимо спросить, есть ли у него таблетки нитроглицерина или спрей «Изокет». Таблетку следует положить под язык, туда же нужно распылить дозу спрея. Следует отметить, что применение нескольких таблеток или спрея с интервалом в пять-семь минут без видимого эффекта указывает на необходимость срочно вызвать скорую. Пока она едет, нужно расстегнуть у человека воротник и по возможности обеспечить доступ к как можно большему количеству свежего воздуха. Также необходимо уложить человека на пол, чтобы к приезду скорой он был в спокойном состоянии. С симптомами инфаркта ни в коем случае нельзя начинать отжиматься, как делают некоторые, или лезть под холодную воду. А чтобы скорая прибыла максимально быстро, необходимо объяснить диспетчеру, что у больного острые боли в области сердца, а не просто что-то где-то болит. Тогда вместо фельдшерской бригады отправят кардиологическую, которая обладает более широким арсеналом средств для борьбы с инфарктом.

— Подобные грудные боли особенно коварны в том случае, если у пациента — сахарный диабет, особенно когда человеку 23–29 лет. Молодые люди при вызове скорой могут и не подозревать о том, что у них может быть инфаркт, так как просто не допускают такой возможности. Да и прибывший врач общей практики, видя молодого пациента, будет искать что угодно, только не проблемы с сердцем, — добавил Юрий Серебрянский. — Острые боли могут сопровождаться выраженной слабостью, потливостью, повышением артериального давления. Некоторые пытаются снять такие боли алкоголем, но это усугубляет состояние, так как давление только повышается, что увеличивает нагрузку на сердце.

Помимо таблеток, сказал профессор, можно использовать горчичники, которые согреют область сердца и грудины и уменьшат болевые ощущения. Нужно смочить их водой и обложить ими грудную клетку. Прикладывать надо бумажной стороной, чтобы избежать ожога. Если кожа особенно чувствительна, то можно приложить через марлю или газету.

— Что касается профилактики, то помимо очевидного ведения здорового образа жизни, нужно знать, кто в семье был подвержен подобным заболеваниям. Существует семейная предрасположенность, о которой ни в коем случае нельзя забывать. Зная свою наследственность, люди должны находиться под наблюдением врачей, — подчеркнул Юрий Серебрянский.