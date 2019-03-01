Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассеянный склероз у молодых: причины и лечение 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Vostock Photo
Если вы думаете, что склероз может быть только старческим, то, с одной стороны, вы ошибаетесь, но с другой — вам повезло. Значит, вы на своем опыте не столкнулись с этим заболеванием, хотя могли еще в 20 лет. О том, как иммунная система нападает на собственный мозг, почему проживание в России — это уже фактор риска, и при каких симптомах вам стоит опасаться — в материале Passion.ru и невролога, к.м.н. Сергея Петрова.
В повседневной жизни мы зачастую употребляем слово «склероз», имея в виду забывчивость. Однако на самом деле медицинский термин произошел от греческого слова skleros (твердый) и означает процесс уплотнения различных органов и тканей, замены их элементов фиброзной (соединительной) тканью.
Рассеянный склероз — хроническое заболевание нервной системы, при котором возникают множественные рассеянные очаги демиелинизации (разрушения миелина) в белом веществе головного мозга и спинном мозге. Симптомы заболевания не имеют никакого отношения к старческому слабоумию, интеллект человека, как правило, остается сохранным.
Рассеянный склероз — это аутоиммунное поражение нервной системы, при котором иммунная система человека ошибочно принимает белое вещество головного мозга (преимущественно миелин — оболочки нервов) за чужеродную структуру и начинает с ней бороться.

Факторы риска

Число больных аутоиммунными заболеваниями увеличивается с каждым годом, так как люди все меньше контактируют с природой, а иммунная система получает все меньше нагрузки извне. Единой причины заболевания рассеянным склерозом не выявлено, однако существует целый ряд факторов, которые могут повысить его вероятность. К таким факторам относится: проживание в северных широтах (в России, Канаде и скандинавских странах — самый высокий уровень заболеваемости в мире), дефицит витамина D, принадлежность к европеоидной расе и генетическая предрасположенность.
К сожалению, на данный момент маркеров, четко ассоциированных именно с рассеянным склерозом, пока не обнаружено, есть только маркеры общей склонности к аутоиммунным заболеваниям. Нередко у пациентов с рассеянным склерозом есть и другие подобные недуги, например, бронхиальная астма и аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

Тревожные сигналы

Чаще всего первые признаки рассеянного склероза проявляются у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Он также может быть впервые диагностирован у людей старшего возраста и детей, но это случается значительно реже. Больной может испытывать слабость в руках и/или ногах, хуже видеть, может быть нарушена координация.
Основная угроза заболевания в том, что без лечения рассеянный склероз будет прогрессировать и сильно мешать в повседневной жизни: может нарушиться координация движений, походка стать шаткой и неустойчивой, появляются сложности при совершении тонких движений, таких как письмо от руки, макияж или маникюр, рукоделие, снижается четкость зрения и фокусировка на предметах на один или оба глаза, становится сложнее следить за движениями. В дальнейшем эти нарушения могут стать настолько выраженными, что человек не сможет обходиться без посторонней помощи.
При подозрении на рассеянный склероз, важно как можно раньше обратиться к доктору, потому что чем раньше будет диагностировано заболевание и подобрано специфическое лечение, тем менее выражены будут симптомы.

Течение болезни

Течение болезни, как правило, волнообразное: периоды обострений, когда больной испытывает какие-то нарушения, сменяются более продолжительными периодами ремиссии, когда он чувствует себя хорошо, активен, социально адаптирован. Обычно обострения длятся до месяца и случаются один-два раза в год, но у части пациентов могут быть и чаще. В частности, спровоцировать его может стресс или вирусное заболевание. После каждого обострения у человека может зафиксироваться какое-то нарушение, например, не полностью восстановиться зрение, подвижность руки или ноги.
Болезнь является хронической, то есть полностью излечить ее нельзя, но современные препараты и правильная схема их назначения позволяют удерживать рассеянный склероз в неактивной фазе. То есть задача лечения — как можно сильнее увеличить периоды ремиссий, уменьшить частоту обострений, а по возможности полностью их прекратить. При грамотной терапии пациенты с этим заболеванием на протяжении всей жизни не испытывают тяжелых негативных проявлений, а обострения могут отсутствовать в течение нескольких лет.
Женщины с рассеянным склерозом могут иметь детей — во время беременности, как правило, болезнь себя не проявляет, и будущей маме требуется только более внимательное наблюдение. Основные проблемы у молодой мамы могут возникнуть сразу после родов, поэтому специалисты рекомендуют ограничить срок грудного вскармливания до двух-трех месяцев и сразу возобновлять лечение.

Опасная эйфория

Симптомы рассеянного склероза схожи с проявлениями других заболеваний, поэтому верный диагноз может поставить только врач. Если у вас снизилось зрение на один глаз, будто перед ним появилась серая или белая пелена, возникло онемение или слабость в руках или ногах, случаются головокружения с вращением предметов по часовой или против часовой стрелки, обязательно обратитесь к неврологу, чтобы исключить неврологические заболевания, и в том числе рассеянный склероз. Важно знать, что вследствие болезни человек становится несколько эйфоричен, менее критично относится к своему состоянию и может не придавать значения изменениям походки или зрения, и первые проявления рассеянного склероза замечают его родные. Если вы замечаете схожие симптомы у близкого человека в молодом возрасте, необходимо направить его на консультацию к неврологу, даже если его эти симптомы не беспокоят.
Сергей Петров
Passion.ru: последние новости
Робот для чистки зубов, маски для десен и другие тренды в современной стоматологии Тест: «Хрустальные люди» и «дети-бабочки» — что вы знаете о редких болезнях 4 веских причины отказаться от сауны, о которых вы не знали (или просто забыли)
Комментарии
Болезни и лекарства , Сергей Петров , passion.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение