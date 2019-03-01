Рассеянный склероз у молодых: причины и лечение

Если вы думаете, что склероз может быть только старческим, то, с одной стороны, вы ошибаетесь, но с другой — вам повезло. Значит, вы на своем опыте не столкнулись с этим заболеванием, хотя могли еще в 20 лет. О том, как иммунная система нападает на собственный мозг, почему проживание в России — это уже фактор риска, и при каких симптомах вам стоит опасаться — в материале Passion.ru и невролога, к.м.н. Сергея Петрова

В повседневной жизни мы зачастую употребляем слово «склероз», имея в виду забывчивость. Однако на самом деле медицинский термин произошел от греческого слова skleros (твердый) и означает процесс уплотнения различных органов и тканей, замены их элементов фиброзной (соединительной) тканью.

Рассеянный склероз — хроническое заболевание нервной системы, при котором возникают множественные рассеянные очаги демиелинизации (разрушения миелина) в белом веществе головного мозга и спинном мозге. Симптомы заболевания не имеют никакого отношения к старческому слабоумию, интеллект человека, как правило, остается сохранным.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное поражение нервной системы, при котором иммунная система человека ошибочно принимает белое вещество головного мозга (преимущественно миелин — оболочки нервов) за чужеродную структуру и начинает с ней бороться.

Факторы риска

Число больных аутоиммунными заболеваниями увеличивается с каждым годом, так как люди все меньше контактируют с природой, а иммунная система получает все меньше нагрузки извне. Единой причины заболевания рассеянным склерозом не выявлено, однако существует целый ряд факторов, которые могут повысить его вероятность. К таким факторам относится: проживание в северных широтах (в России, Канаде и скандинавских странах — самый высокий уровень заболеваемости в мире), дефицит витамина D, принадлежность к европеоидной расе и генетическая предрасположенность.

К сожалению, на данный момент маркеров, четко ассоциированных именно с рассеянным склерозом, пока не обнаружено, есть только маркеры общей склонности к аутоиммунным заболеваниям. Нередко у пациентов с рассеянным склерозом есть и другие подобные недуги, например, бронхиальная астма и аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

Тревожные сигналы

Чаще всего первые признаки рассеянного склероза проявляются у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Он также может быть впервые диагностирован у людей старшего возраста и детей, но это случается значительно реже. Больной может испытывать слабость в руках и/или ногах, хуже видеть, может быть нарушена координация.

Основная угроза заболевания в том, что без лечения рассеянный склероз будет прогрессировать и сильно мешать в повседневной жизни: может нарушиться координация движений, походка стать шаткой и неустойчивой, появляются сложности при совершении тонких движений, таких как письмо от руки, макияж или маникюр, рукоделие, снижается четкость зрения и фокусировка на предметах на один или оба глаза, становится сложнее следить за движениями. В дальнейшем эти нарушения могут стать настолько выраженными, что человек не сможет обходиться без посторонней помощи.

При подозрении на рассеянный склероз, важно как можно раньше обратиться к доктору, потому что чем раньше будет диагностировано заболевание и подобрано специфическое лечение, тем менее выражены будут симптомы.

Течение болезни

Течение болезни, как правило, волнообразное: периоды обострений, когда больной испытывает какие-то нарушения, сменяются более продолжительными периодами ремиссии, когда он чувствует себя хорошо, активен, социально адаптирован. Обычно обострения длятся до месяца и случаются один-два раза в год, но у части пациентов могут быть и чаще. В частности, спровоцировать его может стресс или вирусное заболевание. После каждого обострения у человека может зафиксироваться какое-то нарушение, например, не полностью восстановиться зрение, подвижность руки или ноги.

Болезнь является хронической, то есть полностью излечить ее нельзя, но современные препараты и правильная схема их назначения позволяют удерживать рассеянный склероз в неактивной фазе. То есть задача лечения — как можно сильнее увеличить периоды ремиссий, уменьшить частоту обострений, а по возможности полностью их прекратить. При грамотной терапии пациенты с этим заболеванием на протяжении всей жизни не испытывают тяжелых негативных проявлений, а обострения могут отсутствовать в течение нескольких лет.

Женщины с рассеянным склерозом могут иметь детей — во время беременности, как правило, болезнь себя не проявляет, и будущей маме требуется только более внимательное наблюдение. Основные проблемы у молодой мамы могут возникнуть сразу после родов, поэтому специалисты рекомендуют ограничить срок грудного вскармливания до двух-трех месяцев и сразу возобновлять лечение.

Опасная эйфория

Симптомы рассеянного склероза схожи с проявлениями других заболеваний, поэтому верный диагноз может поставить только врач. Если у вас снизилось зрение на один глаз, будто перед ним появилась серая или белая пелена, возникло онемение или слабость в руках или ногах, случаются головокружения с вращением предметов по часовой или против часовой стрелки, обязательно обратитесь к неврологу, чтобы исключить неврологические заболевания, и в том числе рассеянный склероз. Важно знать, что вследствие болезни человек становится несколько эйфоричен, менее критично относится к своему состоянию и может не придавать значения изменениям походки или зрения, и первые проявления рассеянного склероза замечают его родные. Если вы замечаете схожие симптомы у близкого человека в молодом возрасте, необходимо направить его на консультацию к неврологу, даже если его эти симптомы не беспокоят.

Сергей Петров