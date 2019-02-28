Врачи назвали неожиданную причину болезней

Любые стрессы, конфликты, негативные эмоции и неприятные ситуации, которые стали нормой современной жизни, способны влиять на физическое здоровье. Особенно тяжёлый удар наши органы получают от тех эмоций, которые мы безжалостно загоняем внутрь себя, пытаемся «переварить» их. В итоге проглоченные обиды и непролитые слёзы начинают подрывать нас изнутри. Какие болезни могут возникнуть вследствие этого и как вернуть здоровье, расскажет «ЛегкоПолезно».

Психосоматика — научный факт или вымысел?

гипертония;

ревматоидный артрит;

язвенная болезнь желудка;

гипертиреоз;

нейродермит;

бронхиальная астма;

язвенный колит. В психологии физические болезни, которые вызваны психологическими причинами, называются психосоматическими. Часто эти болезни носят хронический характер, так как их пытаются лечить таблетками, а это помогает лишь на время уменьшить симптомы. Причина же остается, что приводит к возвращению болезни. В прошлом веке Всемирная организация здравоохранения официально признала 7 психосоматических диагнозов. Это так называемая «классическая чикагская семёрка»:

На сегодняшний день этот список значительно вырос. К таким заболеваниям относят расстройства пищеварения — булимию, анорексию, — нарушения сна и даже онкологические диагнозы.

Психосоматика или просто слабое здоровье?

Конечно, не любое недомогание вызывается стрессом. Например, к отравлению банально может привести несвежая еда. Но наукой доказано, что любой стресс приводит к снижению потенциала иммунной системы. Именно поэтому многие люди могут замечать, что после сильных переживаний их начинают одолевать всякие болячки — от ОРВИ до обострения хронических заболеваний. О том, что у вас именно психосоматическое заболевание, могут говорить следующие признаки.

Плохому самочувствию нет объяснения. Анализы и обследования ничего страшного не находят, а лечение даёт лишь временное облегчение.

Наличие хронической болезни, которая всегда обостряется после конфликта, сильных негативных переживаний или неприятного для вас события.

Болезнь вам в чём-то «выгодна». Да, как бы странно это ни звучало, но человек нередко получает «бонусы» от своего плохого самочувствия. Например, во время болезни вокруг вас собираются все родственники, начинают уделять внимание муж и дети, которые раньше были заняты только своими делами. Или вы заболеваете, когда нужно принять важное решение, или вы так не любите свою работу, что организм вынужден организовывать вам законные отгулы.

Без причины ничего в нашей жизни не происходит, нужно лишь внимательнее к себе присмотреться.

«Всё болит и ничего не помогает» — ищем причину

К развитию той или иной болезни могут приводить разные причины, но психосоматическая наука считает, что зачатками некоторых болезненных ощущений выступают негативные эмоции и чувства. Рассмотрим возможные причины некоторых распространённых заболеваний с позиции психосоматики.

Гипертония может возникать у внешне «холодных», контролирующих свои эмоции людей. По их внешнему виду не скажешь, что внутри человек кипит, словно чайник. Это буря эмоций повышает кровяное давление: только так эмоции могут найти выход.

Считается, что в основе бронхиальной астмы часто лежит невозможность дышать полной грудью. Вы находитесь в плену обязательств или в гнетущей тяжёлой ситуации. Возникает ощущение, что вам перекрывают кислород, нет возможности продохнуть от навалившихся проблем. У детей такой диагноз иногда развивается, когда ребёнок задыхается от чрезмерной опеки и удушающей любви родителей.

Согласно мнению психотерапевтов, частая боль в шее или плечах говорит о том, что, возможно, вы взяли на себе слишком много. Не пора ли скинуть груз ответственности или разделить его с вашими близкими людьми?

Заболевания желудочно-кишечного тракта нередко беспокоят тех, кто любит «поесть» себя. Человек мучается от чувства вины, постоянно проигрывает в памяти одни и те же неприятные ситуации, живёт прошлым и отказывается от будущего. Часто от таких людей можно услышать фразу: «Мне нужно это переварить». Вот они и «съедают» себя до язвенных патологий.

Считается, что в основе сахарного диабета часто лежит острая потребность в любви и заботе. Человек пытается подсластить свою тяжёлую жизнь конфетами и получает «сладкую» болезнь. Таким образом он утоляет свой голод по любви, которую не может получить другим способом.

Зрение начинает подводить тогда, когда человеку не нравится то, что происходит в его жизни. Он не может или не хочет ничего менять, но и смотреть на это тоже не в состоянии. Человек намеренно «закрывает» глаза на травмирующую ситуацию, не замечает очевидных вещей.

Как обезвредить внутреннего врага

Когда болезнь вышла на физический уровень и врачи поставили вам диагноз, то убрать симптомы без медикаментозного лечения вряд ли получится. Но установить причину и не допустить возврата болезни помогут следующие советы.

Не игнорируйте боль как подсказку вашего организма. Остановитесь и подумайте. Что вы чувствуете? Что вас гложет? Возможно, вы что-то делаете через силу, живёте не своей жизнью или сгибаетесь от непомерной ноши.

Самой разрушительной эмоцией является обида. Обижаясь, вы делаете хуже только себе. Если не можете поговорить с обидчиком, то напишите ему письмо. Выплесните все свои горечи на бумагу, а потом сожгите её. Помните, что ваш обидчик тоже несчастлив, так как счастливые люди не стремятся кого-то огорчить.

Не вините себя. Каждый имеет право на ошибки, и вы не исключение. Ошибки дают ценный опыт. Простите себя за все промахи и разрешите быть неидеальным.

Найдите конструктивный способ избавляться от негативных эмоций и чувств. Это может быть спорт, танцы, плавание, прогулка по парку. Некоторым помогают отключиться от проблем музыка или чтение. Найдите свой способ, который не нанесёт вред окружающим.

Давайте себе передышку. Если вы каждый день разрешите себе 15 минут заняться ничегонеделанием, мир не рухнет.

Конечно, не стоит любое недомогание принимать за знак судьбы и отказываться от походов к врачу. Но если болезнь преследует вас снова и снова, то, возможно, в вашей жизни пошло что-то не так, и нужны перемены. Главное — не бояться их, ведь они всегда к лучшему!