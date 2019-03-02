«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»

Песнь матки в программе Елены Малышевой в феврале наделала шума. Разговорившуюся матку по достоинству оценили не все. Кто-то счел это безобидной самодеятельностью, в то время как другие признали это скатыванием в треш. «Коммунисты России» и вовсе обиделись, назвали ее шоу «пропагандой пошлости» и «абсолютизацией физиологии» и призвали отстранить угрожающую морально-нравственному здоровью россиян Малышеву от эфира. Кому-то творческий подход к разговору о женской репродуктивной системе понравился. Мол, хорошо, что категорически стесняющихся говорить о сексе россиян просвещают в игровой форме. Тем временем на Западе давно пошли по пути прямого диалога со зрителем. В телепередачах без прикрас говорят о заболеваниях, реальные люди прямо в кадре демонстрируют, к каким ужасающим последствиям может привести нежелание обращаться к врачу. Непривычный глаз это способно напугать. Но так ли это плохо?

Костюмированные перевыоплощения, иллюстрирующие, как функционирует организм человека, редакторы «Жить здорово» взяли на вооружение не сегодня. После успеха ролика про мужское обрезание и видео «Как правильно какать», в гостях у Малышевой пели яички в человеческом обличье, а соведущего Германа Шаевича с гостьей студии отправляли в путешествие по прямой кишке. Каждый раз научно-популярный подход приносил результат — видео с дурачащимися взрослыми, говорящими с аудиторией на наивном детском языке, становились вирусными. Но передача «Жить здорово» рассчитана не на детей, у нее вполне конкретный взрослый зритель. Зритель, который может себе позволить примкнуть к экрану в 10:55, потому что не надо на работу, а значит, можно предположить, что среди аудитории программы много домохозяек и пенсионеров.

Малышева поясняла, что является сторонницей принципа развлекательного просвещения и ничего предосудительного в использовании ростовых кукол не видит.

«Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет», — с иронией в адрес раздраженных коммунистов говорила она.

Оказалось, что по меркам российского телевидения шуточное выступление матки в федеральном эфире оказалось смелым шагом. Коммунистам России лучше не знать о том, что детское шоу на датском телевидении ведут актеры в костюмах какашки и мочи.

Взрослые же программы на Западе давно без цензуры, и ростовые куклы показывают половые органы ради того, чтобы продемонстрировать заболевания, с которыми они могут столкнуться. Одна из самых популярных медицинских передач такого формата — британское шоу Embarrassing Bodies («Я стесняюсь своего тела»), ставшее международной франшизой и получившее престижную телевизионную премию BAFTA. В эфире Embarrassing Bodies заслуженные врачи колесят по стране, чтобы помочь людям избавиться от болезней, которые считаются стыдными, о них не принято говорить во всеуслышание. Доктора ездят в передвижных клиниках и принимают пациентов.

Открыто, показывая лица, к врачам обращаются люди с болезнями разной степени запущенности — от пациентов с сыпью, ожирением и повышенной волосатостью, которая сломала людям жизнь, до запустивших ЗППП, обладателей огромных опухолей или гигантских яичек. И легкие формы болезни, и патологии показывают без прикрас. Шоу реализует сразу несколько задач: спасает реальных людей, развеивает мифы, рассказывает о болезнях, стимулирует обследоваться и ходить к врачам, поскольку далеко не все недуги можно легко распознать на начальном этапе. И, что немаловажно, убеждает в том, что говорить о болезни — это нормально. Еще более наглядное подтверждение знаменитого малышевского императива «Это — норма».

Несколько лет назад формат рискнули реализовать на Украине, чье телевидение, как уже писала «Лента.ру» , гораздо смелее российского в части экспериментов. В 2014 году на украинских экранах появилось шоу «Я стесняюсь своего тела» («Я соромлюсь свого тіла»). Двое врачей ведут прием в украинской глубинке, время от времени забираясь в почти средневековую глушь вдали от поликлиник и больниц. Здесь нет ни телевизора, ни интернета, ни газа, ни света. Жители таких деревень живут в мире маркесовского магического реализма, в лечении предпочитая полагаться на приметы и советы местных «бабок». И искренне не понимают, что от них хотят лощеные столичные врачи, высадившиеся у них, словно.

Даже жители не самых маленьких городов демонстрируют невежество в элементарных вопросах здоровья, считают, что какие-то болезни могут «перерасти» или пройдут сами, полагаясь на советы своей деревенской бабушки. Зрелище особенно удручает, когда от невежества родителей страдают дети.

Украинская версия Embarrassing Bodies приобрела остросоциальный оттенок. В странах с отлаженным медицинским обслуживанием социальный контекст не так бросается в глаза, в то время как украинские реалии часто выходят на первый план. «Я соромлюсь свого тіла» не просто про диагнозы и лечение, а про украинскую неустроенность и жизни на грани выживания, в которой вопросы здоровья далеко не самое главное — выжить бы.

В некоторых выпусках сквозь Украину отчетливо просвечивается Россия, с теми же проблемами, особенностями менталитета и наплевательским отношением к здоровью. Однако в России подобные передачи не снимают. Embarrassing Bodies в переводе некоторое время демонстрировали по не самому известному в России телеканалу TLC, а украинскую версию шоу ночью показывает женский канал «Ю».

Еще одно британское шоу, наглядно демонстрирующее опасные последствия игнорирования изменений в организме — Sex Clinic. Как можно догадаться из названия, программа посвящена заболеваниям половых путей. Передача доказывает, что человеческая дремучесть в вопросах здоровья не имеет национальности. В той же Британии, несмотря на куда большую просвещенность, чем на Украине, люди не прислушиваются к телу и продолжают игнорировать тревожные симптомы, надеясь, что все рассосется само.

В одном из последних выпусков 24-летний мужчина изумил зрителей, заявив, что никогда не мыл пенис в районе крайней плоти, в результате чего обзавелся целым букетом венерических заболеваний. Из его паховой области смердело, но только к 24 годам он надумал обратиться к специалисту.

Другой пациент клиники во время осмотра неожиданно узнал, что у него только одно яичко. Шокированный, он начал звонить матери.

«Доктор сказал мне, что у меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» — интересовался 21-летний парень, но женщина не смогла внести ясность. «Я думала, у тебя и было одно», — заявила она.

Британцы и россияне оказались гораздо ближе, чем кажутся. В опасных привычках: выяснилось, что молодые британцы в редких случаях пользуются презервативами. Стильный, татуированный половой гигант Джей Джей заявил в февральском выпуске, что из 150 раз он использовал контрацептив только однажды.

Можно ли представить подобные передачи, занимающиеся половым просвещением? В России по-прежнему нет ни одной передачи, которая бы говорила со зрителем с точки зрения доказательной медицины. По словам источника «Ленты.ру» на медиарынке, три года назад адаптировать Embarrassing Bodies планировалось на телеканале «Пятница», но до съемок так и не дошло. Однако потребность во взрослом разговоре о медицине, смысл которого понятен и без ростовых кукол, все равно существует.

Нам необходима пропаганда здорового образа жизни и правильного отношения к себе. Несмотря на то, что слово «пропаганда» в России приобрело негативную коннотацию. У нас это довольно слабо и комично развито. К примеру, все врачи иронизируют по поводу плакатов «Спасибо, доктор», которые развешаны по Москве.

Это конкурс на звание лучшего врача Москвы, по результатам которого говорят «спасибо» доктору таким вот способом. Какова ценность такого конкурса, непонятно. Конечно, о вреде табака и алкоголя мы знаем, но какой-то системной, интересной, модной, увлекательной пропаганды научного отношения к медицине нет.

Она оформляется, только не на телевидении, а в соцсетях и в Telegram. К примеру, популярностью пользуются блоги известных докторов. На примере своего блога я вижу, что как минимум 25 тысяч человек интересуются научно-доказательной медициной. То же можно сказать о блогах известных врачей типа Павла Бранда или Ярослава Ашихмина. Или Telegram-канал «Намочи манту». Но это узкий сегмент, а на телевидении, которое охватывает десятки миллионов человек, такого нет. Боюсь, что объяснить это можно тем, что они считают, будто у такого контента нет аудитории.

При всей нелепости программы Малышевой она представляет доступную пропаганду. В принципе, они говорят о правильных вещах на языке своего зрителя. У них просто зритель такой.

Конечно, желательно, чтобы не зритель формировал повестку и реально получал информацию в доступной, современной, научно обоснованной форме, а не в том виде, в каком это выглядит сейчас. Действительно, ни одной такой программы на нашем телевидении нет, и это грустно. Еще грустнее, что на телевидении есть программы, которые противоречат официальной медицине.

Вопросы лжемедицины часто поднимаются в различных шоу в положительном ключе. Один из факторов — «пипл хавает». Во-вторых, в обществе существует запрос на врачей-убийц. Следственный комитет нас регулярно кормит новостями, которые с большим успехом транслируют журналисты. А у телевизионщиков создается повод дать реднекам альтернативу: есть корыстные врачи, а существуют травники, такой условный Геннадий Малахов

Мне кажется, что нужно учитывать, что есть телевидение, а есть газетки, которые распихиваются по почтовым ящикам. Типа «Вестника ЗОЖ». Они являются источником информации как минимум для бабушек. Они это обсуждают, сверяются, для них то, что написано пером, не вырубишь топором. То же касается книжек по популярной медицине. Это, на мой взгляд, должно контролироваться государством.

С другой стороны, народные методы во всех странах есть. Но у простого человека должна быть альтернатива. Что касается молодых, то я умеренно-оптимистично настроен, потому что со стороны молодых людей есть очень большой интерес к медицине. Те, кто приходит ко мне на консультации, ориентируются на релевантные источники информации, они понимают, что такое доказательная медицина.