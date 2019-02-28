Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Меня просто трясет, мне надо вызвать рвоту» 

Москва24 2 часа назад
Стационар первой в России Клиники для лечения расстройств пищевого поведения, открытой в Москве всего две недели назад, уже заполнился на 80%. Здесь бесплатно могут лечиться пациенты с булимией и анорексией. Насколько страшны такие болезни и что испытывает человек, который не может контролировать потребление еды, нам рассказал 22-летний парень, страдающий пищевым расстройством.
"Хочешь есть — попей водички", — рассказ Константина К. о своих отношениях с едой Я начал толстеть лет в 11–12, на тот момент я ел очень много и был сильно полнее сверстников. Состояние было такое, что если я хочу есть, я буду есть, пока желудок не забьется настолько, что уже в горло ничего не лезет. Я не мог это контролировать. Например, я не мог просто съесть 15 пельменей и на этом остановиться. В 10 лет я легко съедал 10 больших чебуреков за раз и еще что-нибудь.
Дома в еде меня никто не ограничивал: я выбирал из того, что было, плюс готовил сам. С младших классов я уже самостоятельно мог приготовить выпечку, котлеты, чебуреки и беляши. Есть же хочется! Чему-то учила мама, что-то брал из интернета или придумывал сам.
Из-за веса меня постоянно оскорбляли одноклассники. Чем больше килограммов я набирал, тем сильнее становилась неприязнь сверстников. Каждый день был почти одинаковым, словесные оскорбления начинались с самого утра. Учителя особо это не контролировали, да, наверное, и не знали про ситуацию.
Сначала я думал, что просто люблю поесть, что нет силы воли, как все вокруг говорили. Но в 18 лет, когда стал осознавать, что моя порция может весить несколько килограммов, понял, что это уже болезнь. Еще одним важным наблюдением стало то, что я испытываю особенно сильный голод, когда прихожу из школы после очередного неудачного дня общения со сверстниками. Я просто заедал этот стресс от психологического давления, и не понимал, что с этим делать. Решил начать искать информацию по этой теме в интернете и наткнулся на советы о том, как есть и не толстеть.
Плюс там было описано, что при болезни такое переедание происходит из-за стресса.
Тогда я стал изучать проблему глубже и нашел в соцсетях группы, где обсуждались пищевые расстройства (булимия и анорексия) на фоне психологических проблем. Начал общаться с людьми. Но там таких, как я, кто хочет много есть, практически не было. Все хотели весить килограммов 40, хотели есть и потом блевали, либо сидели на диетах а-ля "только вода". Эти люди также постоянно пили мочегонные или слабительные, некоторые выпивали аж по 30 таблеток, потому что меньшее количество на них уже не действовало, настолько был посажен организм.
Тогда я решил обратиться к врачу. Вообще из-за веса у меня подозревали диабет, но он не подтвердился, поэтому прописали таблетки для похудения и все. Диагноз так и не поставили, к психологу тоже не направляли, а выписанный эндокринологом препарат настолько отбил аппетит, что за несколько недель я ел всего раз пять. Было так плохо, что пришлось прекратить прием лекарств.
Она принимала меня таким, какой я есть, а не то чтобы "ты больной, псих, иди лечись!". К врачам я больше не обращался, хотя похудеть хотелось, поэтому спустя пару лет, в 2016 году, решил сесть на диету.
Вообще у меня было несколько неудачных попыток похудеть, но их хватало максимум на один день, после чего я снова срывался. В один момент я решил, что все, хватит, и сел на жесткую диету. Повезло, что мы сделали это вместе с мамой, у нее тоже был лишний вес, вдвоем сидеть на диете оказалось гораздо легче. Две недели я практически ничего не ел, кроме гречки, запаренной кипятком. Проблема была в том, что гречку я не очень люблю, поэтому съедал буквально одну-две ложки в день, иногда вообще ничего не ел, просто отвращение возникало. Конечно, было очень плохо: я еле двигался, кружилась голова. За этот период я скинул около 10 килограммов, и сам оказался в шоке, что впервые получилось сбросить вес.
Но потом пришлось перейти на другую диету, потому что гречка не лезла, что-то надо было делать, я даже со стула встать не мог, чуть ли не в обморок падал. Тогда мы выбрали белковую диету: обезжиренная "молочка", курица, отруби и определенные овощи. Так за один год я похудел до 85 килограммов.
Мы продолжали вместе сидеть на диете, но в какой-то момент вес "встал" и дальше никак не хотел снижаться, у меня опять начались срывы. Кроме того, появились "качели": я то скидывал вес, то снова набирал. Сначала минус 15, затем плюс 20 килограммов, и так несколько раз за год.
Сейчас я считаю калории и ем довольно мало, до 1000 ккал в день. Сижу на довольно строгой диете, могу съесть 100 граммов овсянки в день и все. К каше иногда добавляю ягоды, несколько фруктов или овощей, а также пью довольно много кофе с сахарозаменителем и потихоньку добавляю туда обезжиренное молоко. В принципе, меня это устраивает, и я себя нормально чувствую. После того, как я мало ел, я не могу есть совсем в небольших количествах, мне становится плохо. Если я не позавтракаю, начинает кружиться голова, поэтому даже если нет аппетита, все равно приходится в себя пихать ту же кашу.
Хотя иногда у меня случаются срывы, и я ем то, что нельзя на диете, тогда приходится идти в туалет, все это "выворачивать". Первый раз я попробовал этот метод, когда узнал из соцсетей, что так делают другие люди. Потом стал практиковать каждый раз, когда съедал что-то сладкое: печенье, конфеты, пряники, шоколад. Получаю удовольствие и опять вызываю рвоту, затем приходит какая-то легкость. Но теперь я могу это делать не только во время срывов на запрещенную в рамках диеты еду, но и после обычного приема пищи, той же каши, например. Проблема в том, что каждый раз после еды у меня возникает сильное чувство вины.
Когда общался с врачами, все советы были из разряда "надо меньше есть", "сядь на диету" и "если захочешь есть — попей водички". Кто-то говорил, что ничего страшного, вырастешь, похудеешь. В школе ставили диагноз "депрессия", а про пищевое расстройство и речи не шло. Мне выписывали антидепрессанты, но они не помогали. Серьезно я занялся этим вопросом только после 18, когда стал понимать, что хочется быть красивым, одеваться нормально, а таких размеров в магазине даже и нет. Друзей тоже не было, не с кем было этими переживаниями поделиться, все держал в себе, и это тоже было стрессом, который приходилось "заедать".
Москва24
После девятого класса я перешел в другую школу, пришлось начать ходить на физкультуру. У меня всегда было освобождение по здоровью, но здесь почему-то его не давали. Для меня было стрессом уже просто подумать о том, что я пойду на физкультуру, что придется переодеваться, меня кто-то увидит. Я вообще не любил выходить на люди, еще и физрук постоянно капал на мозг.
Сейчас я думаю, что у меня в принципе предрасположенность к полноте была, но толчком стало именно давление со стороны сверстников, сама стрессовая ситуация. Если бы ее не было, вряд ли бы я столько ел. Проблемы с коллективом продолжились и позже, когда пошел на работу. Уже тогда в сознательном возрасте я пришел к врачу и рассказал о проблемах. Она сказала, что я просто очень чувствительный, выписала транквилизаторы. Сейчас я уже их не пью, и стресс не заедаю, потому что его на работе нет.
В данный момент я понимаю, что это уже психологическая и физиологическая проблема, когда мне хочется вызвать рвоту после приема пищи. Но все же радует, что я уже не так часто набрасываюсь на что-то запрещенное, да и еда стала какой-то безвкусной. Сейчас хочу не просто хорошую внешность, но и здоровье чтобы было. А еще было бы здорово завести близких друзей в своем городе, ведь пока они есть только в других городах или в интернете. Хотя мне еще повезло, что меня хоть кто-то поддерживает, пусть и в Сети. Если бы я раньше знал про клиники для лечения расстройств с пищеварением, то точно бы туда пошел, но сейчас, думаю, уже смогу справиться сам. Хотя мне главное — не дойти до слишком низкого веса и вовремя остановиться. Если не остановлюсь, то к врачу пойду, ведь я действительно понимаю, что это плохо.
Сегодня о моей болезни никто не знает, кроме родных.
Кого и как лечат в Клинике расстройств пищевого поведения Сейчас в медицине под понятием "булимия" подразумевают два синдрома: нервная булимия и компульсивное (принужденное) переедание, которое связано с психологическими причинами. При нервной булимии человек непрерывно озабочен едой, испытывает "волчий голод" и постоянно переедает, а затем противодействует набору веса с помощью рвоты, голодания или приема лекарств. При компульсивном переедании человек особо не контролирует вес тела.
При анорексии у человека наблюдается психическое расстройство, при котором искажается представление об образе собственного тела. Вследствие этого происходит отказ от еды и противодействие набору веса с помощью рвоты, голодания, приема мочегонных и использования клизм.
В особые группы риска входят молодые люди в конце пубертатного периода. Чаще это девушки, но парни тоже не редкость. Во многих случаях негативным фактором, подталкивающим человека к развитию заболевания, являются реклама, общественное мнение и навязывание определенных идеалов красоты. Также триггером могут служить психотравматические события или наследственность, отягощенная психической патологией.
Москва24
Главный врач психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк отмечает, что "востребованность лечения пищевых расстройств в стране очень большая, и очень много пациентов, которые не могут получить помощь".
Как отмечает Костюк, лечение это довольно длительное, в среднем может составлять три-четыре недели. Но все зависит от конкретного случая, у кого-то наступает ремиссия, у кого-то происходят рецидивы, и приходится возобновлять лечение. Но главное, что теперь булимию и анорексию можно официально лечить бесплатно, пусть пока клиника только одна в столице. "Эта услуга входит в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и оплачивается за счет регионального бюджета", — сообщил Костюк.
Москва24: последние новости
Эксперты назвали основную причину смерти россиянок Составлен рейтинг самых "здоровых" стран мира Назван средний возраст начала половой жизни в России
Комментарии12
Болезни и лекарства , Видео , Москва24
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение