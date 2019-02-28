Как лечат самые агрессивные виды рака

Диагноз "рак" воспринимают как смертельный приговор, но в наши дни это уже не всегда так. Самые агрессивные виды злокачественных новообразований удается одолеть, если их обнаружили на ранней стадии или они хорошо поддаются контролю. Изучение биологических и генетических особенностей опухолей позволяет ученым говорить о персонализированном подходе к лечению "чумы XXI века".

Чем раньше, тем эффективнее

"В медицине нет точного определения агрессивного рака. Так мы называем те виды опухолей, которые плохо поддаются лечению. При этом для некоторых форм найдено успешное лечение, но если его не использовать, болезнь быстро приводит к смерти человека. Существуют опухоли, которые рано могут дать метастазы и быстро прогрессировать в силу своих биологических особенностей. В одном и том же органе у разных людей могут развиться опухоли с разной степенью злокачественности, поэтому и лечение подбирается индивидуальное",

— рассказывает РИА Новости Александр Петровский, заместитель директора по научной работе НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, исполнительный директор Ассоциации онкологов России.

Петровский приводит в пример глиобластому — опухоль мозга, которую сложно выявить на ранней стадии. Скрининговые исследования на этот вид рака не проводят, потому что он редко встречается. Опухоль поражает крайне важный жизненный орган, который невозможно удалить целиком или вырезать его существенную часть. По этой причине хирургическое вмешательство не всегда проводится.

"Нередко эти опухоли из-за особенностей своей биологии распространяются по ткани внутри мозга. Сложность ранней диагностики приводит к тому, что в основном мы видим их на распространенных стадиях. Эффективного способа лекарственной терапии этой патологии у нас нет",

— поясняет онколог.

К одним из самых опасных видов рака относятся опухоли поджелудочной железы, поскольку их сложно выявить на ранней стадии и нет эффективных видов лечения, и распространенный рак легкого, который сложно контролировать. Опухоли желудка и печени также плохо поддаются лечению.

Напротив, опухоль яичка, даже с метастазами в головной мозг, может быть полностью излечена, потому что для этого есть эффективные методы. Такой случай произошел с американским велогонщиком Лэнсом Армстронгом, у которого диагностировали этот вид рака в 1996 году.

"Зная особенности опухоли, мы предполагаем, как она себя будет вести, и планируем соответственное лечение. Рак предстательной железы в некоторых случаях мы вообще не лечим. Например, если у пациента нет симптомов, болезнь выявлена на ранней стадии, пожилой возраст, и мы понимаем, что опухоль будет развиваться очень медленно, что скорее всего не повлияет на продолжительность жизни. У другого человека такого же возраста опухоль в том же органе может оказаться агрессивной, и потребуется лечение",

— продолжает Петровский.

"Острые детские лейкозы — очень агрессивное злокачественное заболевание. Однако мы, располагая эффективными препаратами и возможностями трансплантации костного мозга, в 90 процентах случаев успешно с ним боремся",

— приводит еще пример Марина Секачева, проректор по научно-исследовательской работе Сеченовского университета.

Она поясняет, что на ранней стадии практически все виды рака лечатся хорошо, в отличие от раковых процессов на метастатической стадии. Играет роль и то, насколько успешно организм пациента борется с заболеванием.

Персонализированная онкология и профилактика

В России чаще всего выявляют опухоли молочных желез, легких, желудка, колоректальный рак, рак кожи. Наименее агрессивные типы рака кожи — базальноклеточный и плоскоклеточный, а бывают очень опасные опухоли, в частности меланомы. Еще десять лет назад не было способов остановить их развитие, сейчас произошел прорыв в лечении. Неслучайно Нобелевскую премию 2018 года вручили американцу Джеймсу Эллисону , который разработал иммунотерапию изначально именно для меланомы.

Александр Петровский отмечает, что все методы лечения рака прогрессируют: это хирургия, лучевая терапия, которая осваивает новые энергии, новые виды терапевтических пучков. При этом лидирует лекарственная терапия, где в последние годы разработаны сотни новых препаратов для онкологии. Это стало возможно благодаря изучению раковых клеток и механизму их развития.

"Самых лучших результатов в онкологии можно достичь благодаря профилактике. В частности, отказ от курения существенно снижает риск возникновения многих опухолей, в первую очередь — рака легкого. На курильщиков приходится почти 90 процентов случаев опухолей легкого у мужчин. Борьба с неправильным питанием, лишним весом позволяет в разы снизить риск возникновения рака. Физическая активность на определенном уровне также способствует снижению риска появления злокачественного новообразования и прогрессирования уже выявленной и вылеченной опухоли",

— заключает Петровский.

Генетика рака

Лечение онкологических больных становится все более персонализированным, недаром врачи говорят: сколько больных — столько видов рака. Чтобы проанализировать весь массив данных о пациенте, требуется искусственный интеллект. Так, в Центре персонализированной онкологии OncoTarget при Сеченовском университете с его помощью планируют создавать модели цифрового пациента. Сначала нейросеть обучают на больших объемах информации, затем загружают полную информацию о больном, включая генетические особенности его и опухоли, клинические характеристики.

"Искусственный интеллект обработает весь объем данных и позволит оптимизировать лечение, вычислит, какой из прогнозов наиболее вероятен",

— поясняет Марина Секачева, руководитель Центра.

Борьба с раком невозможна без генетических исследований. Чем лучше ученые понимают механизм возникновения опухолей, тем более эффективное лечение разрабатывают.

В отличие от нормальных клеток, которые регулярно погибают и обновляются, раковые — бессмертны. Они делятся до бесконечности, охватывая опухолью весь организм. Что заставляет нормальную клетку превращаться в раковую, почему в ее ДНК происходит роковая мутация, пока не вполне ясно. Однако по определенным генетическим признакам можно оценить риски, насколько та или иная опухоль будет агрессивно себя вести.

"Мы исследуем генетический материал опухоли и определяем маркеры. На этом основании подбираем препараты, которые успешно с этой опухолевой клеткой могут бороться. Мы ищем лекарство для конкретной мишени. Это доступные для большинства пациентов исследования, сейчас их ввели в ОМС",

— рассказывает Марина Секачева.

Ученые могут полностью расшифровывать ДНК раковых клеток — секвенировать.

"Секвенирование используют для разработки новых препаратов, лучшего понимания биологических особенностей опухолей, генетического материала самого человека. Врачам было бы удобнее делать полную расшифровку, чем точечные исследования в поисках конкретного маркера. Фактически сейчас мы видим одно предложение из книги, если подразумевать под книгой всю молекулу ДНК опухолевой клетки",

— говорит онколог.

В ближайшие годы секвенирование подешевеет в разы, появятся зарегистрированные приборы для полного прочтения генома опухоли, и тогда этим методом можно будет пользоваться в лечебной практике.

Марина Секачева уточняет, что, в том числе с этой целью, в России создадут три геномных центра в рамках национального проекта "Наука". Собственный геномный центр организуют также в Сеченовском университете.