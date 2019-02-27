Как отличить усталость от синдрома хронической усталости

Постоянная слабость, боли в мышцах и апатия — все это может быть не просто следствием вашего завала на работе, а синдрома хронической усталости (СХУ). Заболевание не такое уж редкое, но при этом его по-прежнему тяжело выявить и еще тяжелее лечить. Рассказываем подробнее, что известно науке о СХУ.

Что такое синдром хронической усталости

Множество людей поднимаются по утрам с постели уставшими и замученными, даже если спали 9 -10 часов. Они жалуются на непонятно откуда взявшиеся боли в мышцах и суставах, им сложно сосредоточиться, мыслить чётко и ясно. Сначала они списывают всё на стрессы и работу. Едут в отпуск, но отдых помогает ненадолго. Начинают ходить по врачам, те назначают кучу исследований и ничего не находят. Вроде бы все показатели находятся норме. Часто доктора утверждают, что пациенты здоровы и все эти проблемы надуманные, находятся «только у них в голове».

По оценкам Американского центра контроля и профилактики заболеваний, синдромом хронической усталости страдает около миллиона жителей США, и до 80 процентов случаев заболевания остаются невыявленными. Национальная служба здравоохранения Великобритании оценивает количество больных СХУ в стране в 250 тысяч человек. Данных о распространенности заболевания в России нет.

Согласно статистике, синдрому хронической усталости наиболее подвержены женщины от 25 до 40 лет. Об одной из пациенток с СХУ в 2017 году был выпущен документальный фильм «Unrest». Режиссёром, автором сценария и главной героиней фильма выступила Джениффер Бреа — девушка, столкнувшаяся с синдромом хронической усталости.

Как распознать синдром хронической усталости

Врачи выделяют «большие» и «малые» признаки синдрома хронической усталости. Большие — это наличие необъяснимой хронической усталости, не связанной с умственным или физическим напряжением, не проходящей при отдыхе и приводящей к существенному снижению ранее достигнутых уровней активности и трудоспособности. При этом эти симптомы должны наблюдаться на протяжении шести и более месяцев.

К малым признакам относят головную боль, боли в мышцах, суставах, в области груди, болезненность шейных или подмышечных лимфоузлов, боли в горле (не связанные с простудными заболеваниями). Также признаки воспаления слизистой оболочки горла, периодические головокружения, состояние тревоги, неуверенность, общее снижение работоспособности, апатию, эмоциональную подавленность, сонливость днем и бессонницу ночью, ухудшение памяти, субфебрильную температуру, длительный дискомфорт после физических или нервно-психических нагрузок.

Ставить человеку диагноз СХУ можно в том случае, если есть два «больших» признака и достаточное количество (не менее 75%) «малых». Важно знать, что синдром «выжатого апельсина» зачастую сопровождается фибромиалгией. Именно с ней связаны непонятные боли в мышцах, суставах и связках.

Фибромиалгия — заболевание, которое характеризуется распространённой по всему телу и симметричной мышечно-скелетной болью, носящей хронический, длительный характер. Образуется замкнутый круг проблем со здоровьем, так как сама по себе фибромиалгия способна вызывать депрессию и плохой сон. По статистике, 9 из 10 пациентов с этим диагнозом — женщины. Как понять, что пациент не придумывает диагноз?

Сталкиваясь с СХУ, кто-то послушно идёт «лечить голову» и искать корни своей болезни в «детских травмах». Однако 2015 году в США были опубликованы данные исследования, авторы которого проанализировали около 10 000 работ, посвященных СХУ. И пришли к выводу, что мы имеем дело не с чисто психологической проблемой, а с комплексным системным хроническим заболеванием, затрагивающим самые разные системы организма.

Проблема заключается в том, что до сих пор не существует единого стандарта обследования при таком состоянии, так же, как и не существует какого-то одного, универсального метода лечения. Эти болезни представляют собой последствия целой совокупности сбоев в организме. Чтобы лечение стало эффективным, диагностика должна выявить, какие именно механизмы регуляции нарушены у данного конкретного пациента. После этого врачи могут исправить их в комплексе.

Почему так происходит? Есть несколько предположений

Нарушение функции митохондрий

Каждая клетка в теле человека имеет крошечные компоненты — органеллы, называемые митохондриями. Иногда их называют генераторами клетки, потому что их задача — вырабатывать энергию. Митохондрии могут быть отравлены токсинами, например, пестицидами, поражены при хронических бактериальных, вирусных и грибковых инфекциях или вследствие дефицита питательных веществ и гормонов. Такие отделы мозга, как гипоталамус и гипофиз, могут быть особенно чувствительны к любой такой неисправности, а хроническая усталость стать одним из симптомов снижения функции гипоталамуса и гипофиза.

Гормональные сбои

Дефицит гормонов щитовидной железы и надпочечников, в частности, кортизола, является наиболее распространенной причиной синдрома «выжатого апельсина». Хронический стресс приводит к истощению надпочечников — это надпочечниковая недостаточность, при которой организм больше не способен производить достаточное количество кортизола (гормона стресса). Пониженный уровень кортизола является признаком синдрома хронической усталости. Уровень гормонов щитовидной железы снижается под воздействием токсинов и нарушений, происходящих в гипоталамусе или гипофизе.

Инфекционные заболевания

Инфекции могут вызывать или способствовать возникновению синдрома хронической усталости и/или фибромиалгии. Провоцирующими могут стать, например, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса или бактериальные инфекции.

Другие причины

В ответ на хроническую инфекцию иммунная система может вызывать особый тип нарушения свертывания крови, называемый «коагуляция». Вместо растворения кровяных сгустков она образует отложения на внутренней стенке кровеносных сосудов. Эти отложения препятствуют доставке кислорода и питательных веществ во все части тела, что также способствует развитию синдрома хронической усталости. Нейротоксичные соединения, такие как соли тяжёлых металлов (ртуть, свинец), попавшие в головной мозг, также могут способствовать развитию синдрома хронической усталости и фибромиалгии.

Можно ли вылечить СХУ?

Пациенты, столкнувшиеся с диагнозом, рассказывают, что подобрать терапию крайне сложно. На сегодняшний день нет зарегистрированных лекарств, предназначенных конкретно для лечения этого синдрома. Врачи антивозрастной медицины, рассказывают, что в программу лечения можно включить нормализацию режима отдыха и физической нагрузки, разгрузочно-диетическую терапию, общий или сегментарный массаж совместно с лечебной физкультурой, аутогенные тренировки или другие активные методы нормализации психоэмоционального фона, психотерапию. Также принимается индивидуально подобранная лекарственная терапия в зависимости от результатов обследования конкретного пациента, дневные транквилизаторы, энтеросорбенты, антигистаминные препараты при наличии аллергии. К лечению часто присоединяется врач-эндокринолог: он составляет комплексный план лечения, назначает необходимые медикаменты, антистрессовую терапию, физиопроцедуры и курирует пациента до полного выздоровления. Часто бывает важно устранить хронические заболевания, связанные с недостаточным поступлением кислорода в организм (хронических насморка или заложенности носа).

Благодарим за помощь при подготовке материала Владлена Бабкина, специалист по антивозрастной медицине и директора по инновациям медицинской клиники НАКФФ.