Как вывести грибок и оздоровить ногти к лету

Если на ногтях появились странные трещинки и пятна, а между пальцами ног не дает покоя зуд, краснота и шелушение, то открытая обувь для вас табу. А еще под запретом бассейн и спортзал. Стоит ли отказываться от полноценной жизни и как лучше бороться с грибковыми заболеваниями АиФ-Челябинск рассказала подолог Алёна Лушинская.

Микоз на ваши ногти

Медики называют грибковые заболевания микозом. Врачи разделяют их на разные подвиды, например, онихомикоз поражает в основном кожу пальцев рук и ног и их ногтевые пластины. На пальцах ног заболевание диагностируется гораздо чаще, так как ноги потеют, но при этом моем мы их гораздо реже, чем руки.

Болезни подвержены люди, имеющие патологии сосудов, страдающие ожирением и сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы. У людей с хорошим иммунитетом и здоровыми кожными покровами при соблюдении правил гигиены риск заразиться грибковыми инфекциями невелик.

Дверьми в наш организм для микозов становятся ссадины, трещины, потертости кожи.

«Размножение патогенной микрофлоры могут спровоцировать чрезмерная потливость, сухость кожи и ношение тесной обуви. плоскостопие и узость межпальцевых промежутков. Заболеванию подвержены люди специфических профессий, связанных с длительным пребыванием конечностей в воде», — поясняет Алёна Лушинская.

На поражения ногтей люди преклонного возраста жалуются чаще, чем дети. Все потому, что у пожилых ногти растут медленно, и грибковые организмы имеют больше времени для своего размножения.

«Возбудителем болезни становятся представители плесневых и дрожжевых грибов, например, T. rubrum. Основными симптомами болезни являются: изменение формы и толщины ногтевой пластины, утрата оптической проницаемости ногтя, изменение цвета ногтя и появление цветных пятен на нем, чрезмерное ороговение эпидермиса, появление болевых ощущений при контакте», — рассказывает подолог.

Бороться до конца

При этом грибок нужно обязательно лечить. Заболевание не проходит само по себе. Проникнув в ногтевую пластину, грибок медленно разрушает твердую оболочку ногтя, а затем и околоногтевые ткани. В запущенной стадии заболевание вызывает аллергические реакции, интоксикацию организма и даже поражения внутренних органов.

«При поверхностной форме микоза ногтей применяется, как правило, местная терапия: больному назначаются противогрибковые мази, специальные лечебные лаки для ногтей, рекомендуется четко придерживаться правил гигиены, часто менять носки, правильно ухаживать за обувью и использовать специальные очищающие средства. В более тяжелых случаях эффективной является системная терапия: назначаются противогрибковые препараты. В некоторых случаях используется комбинированная терапия», — поясняет врач.

Грибок не ОРВИ и лечится он гораздо дольше. Очень важно не бросить лечение при первом облегчении. Заразу нужно извести в организме полностью, не отставив ей шанса на рецидив. Лечить микоз необходимо до тех пор, пока не отрастут здоровые ногтевые пластины. При этом длительность лечения грибка ногтей должен определить врач. Это может зависеть от клинической формы заболевания, а также степени сложности и индивидуальных особенностей организма больного.

«В любом случае микоз невозможно вылечить за одну неделю, это достаточно долгий и кропотливый процесс, требующий терпения и дисциплины от пациента. Недолеченный грибок быстро вырабатывает невосприимчивость к лечебным препаратам. После завершения лечения необходимо обязательно провести контрольные анализы через пару месяцев и убедиться, что болезнь окончательно побеждена», — предупреждает Алена Лушинская.

Лечением грибка занимаются дерматологи и врачи-микологи. Самолечение нередко только усугубляет течение болезни. На фоне грибковой инфекции могут развиваться такие осложнения как рожистые воспаления, острая аллергическая реакция, дерматит, бронхиальная астма. Кстати, во время лечения грибка необходимо продезинфицировать обувь, перчатки, полы и ванную комнату, полотенца, а также постельное белье. Избежать рецидивов и повторного заражения можно путем тщательного соблюдения правил гигиены. На время лечения грибка придётся полностью отказаться от процедур маникюра и педикюра. Обрезание отросших ногтей и контроль за выздоровлением ног следует доверить врачу, посещая процедуры специального медицинского педикюра один раз в месяц