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Назван легкий способ предотвратить деменцию 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что физическая и умственная активность в среднем возрасте значительно снижает риск развития деменции в старости, включая неизлечимую болезнь Альцгеймера, оканчивающуюся смертельным исходом. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании, которое продлилось 44 года, приняли участие 800 шведских женщин. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они указывали уровень своей умственной и физической активности. Умственная активность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре, вышивание и садоводство. При этом ученые присуждали участницам баллы за каждый вид деятельности, а максимальная возможная оценка достигала 10 баллов.
В зависимости от результатов опроса испытуемых разделили на две группы, в одну из которых вошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую — от трех до 10 баллов (56 процентов всех участников). Похожим образом была оценена физическая активность, и женщин также разделили на активную (82 процента) и неактивную группы (17 процентов).
За все время исследования у 194 женщин развилась деменция, при этом у 102 участниц была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 27 — сосудистая деменция и у 41 — смешанная деменция. Оказалось, что у испытуемых с высоким уровнем умственной активности риск развития болезни Альцгеймера уменьшался на 46 процентов, а риск появление слабоумия, в целом, — на 34 процента. Физическая активность уменьшала вероятность сосудистой деменции на 52 процента, а смешанной деменции — на 56 процентов.
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