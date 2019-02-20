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Появился прибор для «предсказания» сердечного приступа 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые создали тест крови, который позволяет предупреждать развитие болезней сердца задолго до появления первых симптомов. Как отмечает The Daily Mail, точность прибора равна 100%.
Сотрудники Университета Эдинбурга разработали специальный анализ крови, способный диагностировать зарождение в организме пациента тяжелых болезней, в список которых в том числе входит онкология.
В основе действия прибора лежит тест на тропонин — белок, являющийся маркером кардиологических заболеваний. Он выделяется в крови, когда в организме человека появляются поврежденные клетки.
В предсказании сердечного приступа точность нового теста крови составляет 100%. Благодаря ему медики могут определить возможный риск данной патологии за десяток лет до ее проявления.
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Болезни и лекарства , Новости , Daily Mail
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