Появился прибор для «предсказания» сердечного приступа

Ученые создали тест крови, который позволяет предупреждать развитие болезней сердца задолго до появления первых симптомов. Как отмечает The Daily Mail , точность прибора равна 100%.

Сотрудники Университета Эдинбурга разработали специальный анализ крови, способный диагностировать зарождение в организме пациента тяжелых болезней, в список которых в том числе входит онкология.

В основе действия прибора лежит тест на тропонин — белок, являющийся маркером кардиологических заболеваний. Он выделяется в крови, когда в организме человека появляются поврежденные клетки.

В предсказании сердечного приступа точность нового теста крови составляет 100%. Благодаря ему медики могут определить возможный риск данной патологии за десяток лет до ее проявления.