Аритмия сердца — причины, симптомы и лечение

Аритмия — это нарушение ритма сердцебиения. При этой группе заболеваний сердце бьется быстрее или медленнее, а порой просто неритмично. Большинство аритмий не опасно. Некоторые неприятны, но легко лечатся. Однако существуют и опасные для жизни. Надо знать — как проявляется аритмия сердца, что это такое и как ее лечить.

Что представляет собой аритмия?

В правом предсердии расположен синусово-предсердный нервный узел. Это пучок нервных волокон, который задает ритм сокращений предсердий. Его продолжение — пучок Гиса, который координирует работу предсердий и желудочков. Он ветвится, иннервируя левую и правую половины сердца, передние и задние стенки желудочков, а затем превращается в волокна Пуркинье, которые иннервируют отдельные, совсем небольшие участки сердечной мышцы. Все это вместе образует проводящую систему сердца.

Аритмия — это нарушение функции не самого сердца, а именно проводящей ее системы. Например, если источник проблем в синусово-предсердном узле, говорят о синусовой аритмии сердца. Что это такое и как лечить становится понятно из локализации проблемы, которую видно на ЭКГ.

Природа предусмотрела механизмы защиты на случай, если небольшая часть проводящей системы начнет работать неадекватно: импульсы возбуждения могут идти в обход пораженной, например, после инфаркта, сердечной ткани.

Но такого запаса прочности хватает не всегда и в этом случае возникает аритмия сердца.

Виды аритмии и их отличия

Нарушения темпа сердечных сокращений называют тахикардией (частота пульса свыше 80 ударов в минуту) или брадикардией (замедление сердечного ритма ниже 60 ударов в минуту). Брадикардия встречается у совершенно здоровых людей, например, у тренированных легкоатлетов, лыжников и других спортсменов, которым важна выносливость и возможность ускориться.

Тахикардия — естественная реакция организма на физическую или эмоциональную нагрузку. Учащенный пульс в состоянии покоя часто говорит о болезни, но иногда встречается и в норме.

Нарушения ритма сердца подразделяют на синусовые, предсердные и желудочковые в зависимости от того, в какой области сердца возникает нарушение электрического сигнала и, соответственно, ритма.

Аритмии сердца бывают постоянными и пароксизмальными. При постоянных аритмиях нарушения, как правило, незначительны или легко корректируются препаратами.

Пароксизмальные аритмии — это сердечный приступ со значительным, до 150-200 ударов в минуту, повышением частоты сердечных сокращений и ощущения слабости вплоть до потери сознания. При пароксизмальных аритмиях часто без медицинской помощи не обойтись.

Самые распространенные виды аритмий — это экстрасистолия и мерцательная аритмия сердца.

Экстрасистолия — это дополнительное сокращение предсердий или желудочков, которое, как правило, не требует лечения и протекает бессимптомно.

Мерцательная аритмия сердца — это асинхронная работа миокардиоцитов предсердий, из-за чего предсердия не могут нормально сократиться. В результате нарушается и работа желудочков, страдает кровообращение.

Причины

заболевания сердца: ИБС, миокардиодистрофия, болезни клапанного аппарата;

обезвоживание, нарушение баланса электролитов;

нехватка кислорода;

травмы грудной клетки;

остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника;

перевозбуждение блуждающего нерва из-за болезней верхних отделов желудочно-кишечного тракта;

перенесенный инфаркт миокарда;

гипертония;

гипертиреоз;

сахарный диабет;

курение;

злоупотребление алкоголем;

злоупотребление кофе;

стрессы;

употребление некоторых лекарств, в том числе на основе трав;

аллергические реакции;

диагностические процедуры. Причин аритмий сердца довольно много. Вот некоторые из них:

Симптомы

Чаще всего аритмии протекают бессимптомно и выявляются при плановом обследовании. В том числе так выявляются тяжелые аритмии, которые опасны для жизни пациента, поэтому не следует пренебрегать направлениями на ЭКГ, даже если сердце человека не беспокоит.

Хороший врач всегда найдет повод направить больного на кардиограмму, она показана, например, после перенесенного заболевания ОРЗ с высокой температурой.

ощущение перебоев сердечного ритма;

слишком быстрое или медленное сердцебиение;

боли за грудиной;

одышка;

страх;

слабость, головокружение, обмороки. Если аритмия ощущается человеком, ее симптомы у взрослого человека таковы:

Тяжесть симптомов, как правило, не связана с тем, насколько опасна аритмия у конкретного человека.

Какие препараты назначают при аритмии?

Итак, вам установлен диагноз — аритмия сердца. Что это такое и как лечить в домашних условиях? И можно ли лечить аритмию дома вообще? Важно понимать, что поход к врачу и полное обследование не заменит домашнее лечение.

если экстрасистолы возникают чаще 10 раз в час и вызывают нарушения гемодинамики;

если пациент чувствует перебои в работе сердца;

если есть данные ЭхоКГ за ухудшение функционального состояния миокарда. В последние годы подход к лечению аритмий значительно изменился. Некоторые из них требуют лечения, а некоторые — наоборот. В первую очередь это касается экстрасистолий. Лечат их в следующих случаях:

Экстрасистолы — что это такое? Это дополнительные сокращения предсердий, желудочков или всех отделов сердца. Они связаны с риском развития фибрилляции предсердий и внезапной сердечной смерти.

Долгое время считалось, что подавление экстрасистол при помощи медикаментов снижает риск смерти от сердечных причин, однако недавно было выяснено, что эффект как раз обратный: при применении антиаритмических препаратов при экстрасистолиях смертность более чем в 2 раза выше, чем без них, хотя экстрасистолы ими подавляются хорошо.

Поэтому экстрасистолии вообще не лечат, если у пациента нет симптомов, а наблюдают за их состоянием, дважды в год проводят эхокардиографию.

Как лечить аритмию? При экстрасистолиях часто хорошо помогает изменение образа жизни: отказ от кофе, крепкого чая, табака и алкоголя, снижение веса, физические упражнения. И только если это не помогает, назначают β-адреноблокаторы или, если сердечная мышца не изменена, антиаритмические препараты I класса.

Важно помнить, что при некоторых состояниях, например, четырехкратном увеличении общего числа желудочковых экстрасистол, желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков антиаритмические препараты обладают аритмогенными свойствами.

При экстрасистолиях хорошо помогают психотропные препараты, которые обладают успокаивающим и расслабляющим действием. При необходимости коррекции экстрасистолий, есть смысл начать с них.

Существует хирургические метод лечения аритмий: катетерная абляция участка миокарда, в котором возникает патологическое возбуждение. Однако этот метод показан не всегда.

При назначении таблеток от аритмии врач всегда должен оценивать соотношение потенциального вреда с ожидаемой пользой: некоторые побочные эффекты этих препаратов гораздо опаснее, чем экстрасистолия.

При мерцательной аритмии, напротив, антиаритмические препараты назначают. Их необходимо подбирать индивидуально, и предсказать, какому пациенту подойдет какое лекарство, невозможно. Лекарства помогают при 60-80% приступов, причем иногда требуется внутривенное применение. Если они не сработали, существуют аппаратные способы снятия приступов, но применяются они строго в стационарах.

Например, электрическая кардиоверсия — способ, при котором пациента вводят в короткий наркоз, и в определенный момент снимают несогласованные сокращения миокардиоцитов предсердий при помощи электрического разряда. В результате нормальный ритм сердца восстанавливается.

Сейчас активно разрабатываются и внедряются имплантируемые кардиовертеры — аппараты, которые определяют, что у человека начался приступ мерцательной аритмии, и прекращают его.

Народные рецепты при аритмии

Как лечить аритмию народными средствами, известно хорошо. Главное здесь — не навредить: правило «в некоторых ситуациях антиаритмические препараты вызывают аритмию» работает и здесь.

Столовую ложку сухих плодов шиповника измельчают, заливают 2 стаканами кипятка и нагревают на водяной бане 10 минут, процеживают, добавляют мед. Пьют по полстакана 2 р/д перед едой.

Берут курагу, изюм и грецкие орехи в примерно равной пропорции и измельчают. В 200 г смеси добавляют 5 столовых ложек меда и немного сока лимона и размешивают до однородности. Принимают по 2 столовых ложки после завтрака в течение месяца.

Столовую ложку мелиссы заваривают в 500 мл кипятка, настаивают 20 минут, пьют по половине стакана 3 р/д.

Боярышник, валериану, пустырник в народной медицине не принято настаивать на спирте. Их заваривают, часто приготовляя свежий настой. У боярышника можно использовать и плоды, и листья.

Настой на воде позволяет отказаться от этилового спирта, который плохо влияет на сердце. Смешайте траву пустырника, плоды боярышника и корень валерианы в равных пропорциях, положите в термос и залейте кипятком в пропорции 1:10 (на каждые 10 граммов смеси 100 мл воды). Сбора нужно много: им заменяют чай. Перед употреблением можно добавить к напитку мед — конечно, если нет сахарного диабета. Минеральный состав меда благотворно влияет на сердце.

Так же приготовляют сбор из корня валерианы, травы мяты и ромашки. Не совсем понятно, влияет он на сердце или лечит нервную систему, но даже если приступы происходят ежедневно, этот сбор хорошо помогает.

Чем опасна аритмия — прогноз, последствия

Два опасных исхода аритмии — это инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и застойная сердечная недостаточность.

Инсульт как следствие мерцательной аритмии развивается следующим образом. Фибриллирующие предсердия не могут нормально передавать кровь в желудочки, она застаивается, и образуются сгустки, которые превращаются в тромбы. Тромб или его часть может выйти в кровеносную систему и закупорить сосуд в любом органе, включая головной мозг и легкие, что приводит к ишемическому инсульту — отмиранию ткани, в которой нарушено кровоснабжение.

Застойная сердечная недостаточность при аритмии развивается по причине неэффективности сокращений сердца.

Профилактика

Профилактика аритмий заключается в первую очередь в контроле гипертонической болезни, гипертиреоза и сахарного диабета, отказе от вредных привычек, умеренности в употреблении кофе и алкоголя, дозированной физической нагрузки.

Хорошо помогают упражнения, рекомендованные доктором Бубновским. Они укрепляют мускулатуру, которая участвует в кровообращении, за счет этого разгружается сердце.

Препараты калия и магния тоже снижают вероятность заболеть аритмией. Но наиболее важная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это избегание стрессов. Если ваша жизнь насыщена неприятными переживаниями, помочь могут легкие седативные средства на основе трав.