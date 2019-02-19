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Грипп в России отступает 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
В 10 регионах России за последнюю неделю уменьшилось число заболевших гриппом, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, передает «МИР 24».
Сейчас эпидемический порог превышен в 38 регионах. В целом по стране интенсивность заболеваемости остается на прежнем уровне и не растет. По словам экспертов, число заразившихся гриппом будет снижаться и в дальнейшем.
Местные власти после консультаций с медиками начали отменять карантин в школах нескольких районах Якутии. За парты вернулись ученики в Бурятии. Большинство школ открылись в Свердловской области и Екатеринбурге. Улучшается ситуация в Воронежской, Мурманской и Брянской областях.
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