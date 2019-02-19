Грипп в России отступает

В 10 регионах России за последнюю неделю уменьшилось число заболевших гриппом, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова , передает «МИР 24».

Сейчас эпидемический порог превышен в 38 регионах. В целом по стране интенсивность заболеваемости остается на прежнем уровне и не растет. По словам экспертов, число заразившихся гриппом будет снижаться и в дальнейшем.

Местные власти после консультаций с медиками начали отменять карантин в школах нескольких районах Якутии. За парты вернулись ученики в Бурятии. Большинство школ открылись в Свердловской области и Екатеринбурге. Улучшается ситуация в Воронежской, Мурманской и Брянской областях.