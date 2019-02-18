Симптомы воспаления легких и причины возникновения

Безусловно, лекарства от воспаления легких есть, они успешно справляются с поставленной задачей. Но затянувшаяся болезнь, поздно поставленный диагноз — усложняют лечение. Поэтому крайне важно вовремя диагностировать воспаление легких, симптомы которого порой схожи с респираторными инфекциями. Только в этом случае можно безошибочно подобрать лечение, а на более поздних стадиях сделать это удается не всегда.

Воспаление легких — что это

Название болезни говорит само за себя. Это когда органы дыхания человека, атакованные бактериями и вирусом, подвергаются воспалительному процессу. Также, существуют редкие формы заболевания, вызываемые спорами плесневых грибов.

При всей своей специфичности, пневмонию легко спутать с заболеваниями близлежащих с легкими органов: разными видами бронхитов, трахеитов, плеврита и прочих.

Только врач может различить в комплексе симптомов признаки воспаления легких.

Причина развития пневмонии

Прямое заражение бактерией стрептококковой пневмонии. Передается заболевание бытовым и воздушно-капельным путем. Осложнение в протекании ОРВИ. При ослабленном иммунитете, ненадлежащем лечении и вовсе его отсутствии, организм не в силах побороть вирус. И бактерии начинают свое долгое путешествие по дыхательным путям, а болезнь, перетекает в более сложные формы. Так вполне обыденный ринит может перейти в фарингит, тот в бронхит, а дальше начинается поражение легких. Это показывает, что пневмонию можно предотвратить во множестве случаев и на разных стадиях болезни. Соединение вирусной и бактериальной инфекций, происходящее обычно после перенесения ОРВИ. На ослабленный иммунитет такие атаки проходят почти без сопротивления, и воспаление развивается стремительно. Пневмония застойного характера возникновения. Ей подвержены малоподвижные больные, с полной или частичной парализацией, с переломами, ограничивающими перемещение (ноги, бедра), находящиеся в одной позе длительное время. В таком состоянии вентиляция легких недостаточная, а это благотворная среда для размножения бактерий. Пневмония — тяжелое заболевание, вне зависимости от причины развития заражения. Надо помнить, чтобы верно диагностировать воспаление легких, обращают внимание на симптомы у взрослых людей, а они могут отличаться. Еще внимательнее следует относиться к маленьким пациентам, ведь признаки могут проявиться как в течение нескольких дней, так и через довольно большой отрезок времени. Для того чтобы свести к минимуму последствия болезни и возможные осложнения, надо знать симптомы и вовремя принять меры. Обычно воспаление легких развивается из вирусных инфекций, чье протекание было осложнено. Но есть и другие причины, рассмотрим их подробнее.

Воспаление легких: классификация

На основе эпидемиологических данных. Классифицирует заболевание по источнику заражения, что помогает подобрать адекватное лечение. Пневмонии делятся на: внегосптатальные, внутригоспитальные, возникшие из иммунодефицитных состояний, атипичные пневмонии. Возбудитель инфекции. Среда, вызвавшая заболевание имеет решающее значение при подборе лечения. По этому признаку инфекция делится на: бактериальную, вирусную, грибковую, протозойную и смешанную. Механизм развития. Оказывает влияние на выбор стратегии лечения. Существуют следующие формы: первичные, вторичные, посттравматические, постоперационные. Распространение по легочной ткани. Обычно это зависит от времени развития болезни. Чем дольше шел процесс, позднее проводилась диагностика, тем участки, пораженные пневмонией обширнее. Это односторонняя, двухсторонняя и тотальная формы. Характер протекания — пневмония бывает острой, затяжной и хронической. Простые и осложненные. Форма течения: легкая, средняя, тяжелая. Виды болезни разделяют на несколько групп. Это делается для удобства определения и выбора лечения каждого конкретного случая, полностью или частично попадающего под раздел классификатора.

Симптомы пневмонии

Жар, который сложно сбить медикаментозно. Слабость, сопровождающаяся обильным потоотделением даже без движений и нагрузок. Кашель, как сухой, так и с отделяемой мокротой. Последняя часто с характерным запахом и окраской. Кашель обычно назойливый и затяжной, не приносящий человеку облегчения. Тупая или острая боль в районе груди, особо ярко выражена при движении и нагрузках. Сыпь вокруг губ и под носом — вызванная интоксикацией организма. Как мы уже убедились, существует множество форм болезни. В разных случаях признаки, по которым можно выявить воспаление легких, тоже отличаются. Наиболее явные симптомы пневмонии:

Случается, что врач наблюдает все признаки в совокупности, и тогда сомнений практически нет. Но бывает и так, что сложно диагностировать воспаление легких, симптомы без температуры могут несколько сбить с толку. При этом будет наблюдаться слабость, вялость, непродуктивный кашель, одышка, учащенное сердцебиение. Симптоматика зависит от причины заражения, и болезнь носит вялотекущий характер, указывающий на атипичную пневмонию. Если повышение температуры у пациента совсем незначительное, до 37,5, но держится несколько дней подряд — это однозначно говорит о развитии воспалительного процесса.

Обратная ситуация, напрямую указывающая на воспаление легких с такими симптомами: температура выше 39 градусов, слабость, спутанное сознание, забытье, лихорадка — возникшие чаще в запущенном протекании ОРВИ и инфицировании стафилококковой бактерией. С такими показателями развивается сложная — прикорневая пневмония. В случае высокой температуры строго запрещается использование народных средств, необходима срочная медицинская помощь. Жар может усилиться и запоздалое лечение не всегда в силах спасти пациента.

Помимо повышенной температуры, есть еще один явный показатель. На воспаление легких указывают такие симптомы: кашель — часто надрывный, навязчивый, боль в грудине, ощущение нехватки воздуха. Самое примечательное — в легких отсутствуют нервные окончания, а вот в плевре они есть. Боль в грудной клетке показывает, что процесс начинает затрагивать все большие площади, усложняя и удлиняя лечение. Сначала кашель обычно — сухой, но по мере движения воспаления начинается отделение мокрот. Часто выделения имеют неприятный запах, а цвет варьируется от желтого до бурого, с вкраплениями крови.

Еще одна крайность — сложно определить воспаление легких по симптомам без кашля, но при наличии слабости, температуры и прочих признаков такое состояние легко спутать с множеством других заболеваний. Но все же, если пациентом недавно были перенесены респираторные инфекции, то подозрение падет и на пневмонию. Такие сомнения легко развеять анализом крови и рентгеном или томографией.

После выявления всех симптомов и проведения анализов, врач сможет составить план лечения, подходящий каждому конкретному случаю и при необходимости корректировать его, оценивая результаты. Самостоятельно вылечить пневмонию невозможно, а вот довести до тяжелой и неизлечимой формы — да.