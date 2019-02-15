Детская онкология: что важно знать

15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком, — день, призванный обратить внимание на проблему и поддержать детей с онкологическими заболеваниями, а также их близких. По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания диагностируют ежегодно у 300 000 детей во всем мире, и более 40% из них составляет лейкоз — злокачественное заболевание крови.

Детский лейкоз сложно диагностировать вовремя из-за схожести симптомов с другими заболеваниями. Но благодаря развитию методов ранней диагностики с каждым годом распознавать и лечить онкологические и гематологические заболевания становится легче.

Диагностика детского рака на ранних стадиях играет решающую роль в эффективном лечении, а базовые знания первичных признаков без преувеличения могут спасти ребенка.

Именно поэтому благотворительный фонд "Живи" в 2017 году создал единую информационную онлайн-платформу о первых симптомах детских лейкозов "Cтоп лейкоз", на которой родителям предлагается пройти тест и запомнить главные симптомы этого опасного заболевания.

В первую очередь об имеющемся онкологическом заболевании могут свидетельствовать беспричинные носовые кровотечения, кровоточивость десен при чистке зубов, частые и длительные простудные заболевания, увеличение лимфоузлов, снижение аппетита, быстрая утомляемость и апатия, жалобы на боли в суставах, не вызванные травмами, а также синяки на теле или мелкие красные точки на коже ребенка, не связанные с ушибами.

При наличии одного или нескольких описанных симптомов специалисты рекомендуют обратиться к педиатру для прохождения углубленной диагностики. Кроме того, необходимо регулярно проводить плановые профилактические медосмотры и соблюдать график посещения врачей в соответствии с возрастом ребенка.

Как показывает статистика, при ранней диагностике более 80% детей с диагнозом лейкоз выздоравливают и после успешного лечения возвращаются к обычной жизни.