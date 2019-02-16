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Российские врачи создали приложение для инсультников 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 28 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге медики разработали мобильное приложение для восстановления речи после инсульта, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Идея принадлежит специалистам логопедической службы больницы №40.
Приложение под названием «Афазиям. Нет» помогает избавиться от тяжелых речевых расстройств приобретенного характера. Зачастую такие нарушение возникают после инсультов и черепно-мозговых травм.
Заниматься пациент может как самостоятельно, так и при помощи родственников. Выполняя задания программы, человек восстанавливает навыки чтения и письма, улучшает слуховое восприятие своей речи окружающими.
Пока что приложение доступно только пользователям iOS.
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