Российские врачи создали приложение для инсультников

В Петербурге медики разработали мобильное приложение для восстановления речи после инсульта, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Идея принадлежит специалистам логопедической службы больницы №40.

Приложение под названием «Афазиям. Нет» помогает избавиться от тяжелых речевых расстройств приобретенного характера. Зачастую такие нарушение возникают после инсультов и черепно-мозговых травм.

Заниматься пациент может как самостоятельно, так и при помощи родственников. Выполняя задания программы, человек восстанавливает навыки чтения и письма, улучшает слуховое восприятие своей речи окружающими.

Пока что приложение доступно только пользователям iOS.