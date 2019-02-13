Крапивница — симптомы и лечение

Если у вас на руках, ногах и теле периодически появляются красные или белые пятна, то вполне возможно, что это не обыкновенная аллергия на питание или цветение. Так проявляет себя крапивница, симптомы и лечение этого заболевания являются предметом много численных исследований. Самое неприятное — это непредсказуемость, вы не знаете, когда крапивница проявится в следующий раз, и не можете сразу же понять, что ее вызвало.

Часто, но не всегда появление крапивницы обусловлено наличием аллергии. Любые продукты и вещества в окружающей среде могут заставить тело выработать много гистамина и выпустить его в кровь. Так появляется аллергическая крапивница, она сопровождается зудом и отеками. Для снятия симптомов используются антигистаминные средства, к примеру, супрастин при крапивнице приносит значительно облегчение.

Причинять дискомфорт и держаться крапивница на теле может от нескольких дней до нескольких недель. Если состояние не улучшается за шесть недель, то ситуация считается критической. Если человек знает, что у него крапивница, причины появления высыпаний заслуживают предельного внимания.

Продукты питания

Каждый аллерголог обязательно рассказывает своему пациенту, какой должна быть диета при крапивнице, от каких продуктов следует отказаться. Обычно диета при крапивнице у взрослых — это исключение из меню орехов, морепродуктов, молочных продуктов и других продуктов, традиционно вызывающих аллергию. Понять, от чего бывает крапивница, непросто, так как пятна крапивницы могут появиться не сразу, а через несколько часов.

Для того, чтобы понять, как лечить крапивницу на почве пищевой аллергии, нужно полностью исключать из питания потенциально вредные продукты и следить за своим состоянием. Если найти пищевой аллерген, то возможно успешное лечение крапивницы у взрослых в домашних условиях без рецидивов. В обратной ситуации, если не избавиться от пищевых триггеров, крапивница у взрослых переходит в хроническую форму, симптомы не проходят по несколько месяцев, затем после небольшого промежутка появляются вновь.

Основное заболевание

Если назначенный препарат или мазь от крапивницы не помогают, то вероятно, что сыпь вызвана другим заболеванием. Распространенные причины крапивницы у взрослых — это наличие вируса гепатита или ВИЧ, красной системной волчанки и других системных заболеваний. В такой ситуации время от времени без видимой причины будет беспокоить крапивница, лечение у взрослых невозможно без выявления основной болезни.

Спорт — неожиданная причина крапивницы

Если у тебя нет пищевой аллергии и таблетки от крапивницы не помогают, нужно пересмотреть свой режим, в том числе и тренировки. Утренняя пробежка или занятия тяжелой атлетикой полезны для здоровья, они способствуют выработке эндорфинов, но при этом на их почве может появиться крапивница у взрослого человека, дело в биохимии тела. При интенсивных физических нагрузках тело производит ацетилхолин, это вещество ингибирует распад клеток и может нарушать клетки эпителия, как это делает гистамин. Невозможно решить вопрос, как вылечить крапивницу, без снижения периодичности и интенсивности занятий спортом.

Спорт может усиливать проявления болезни крапивница у взрослых, симптомы становятся заметными сразу же — в процессе или после тренировки тело покрывается сыпью. На интенсивных тренировках люди обильно потеют, избегать чрезмерного потоотделения — это обязательное средство от крапивницы, дело не в самом поте, а в изменении температуры тела.

То же самое происходит в душе, пятна на теле появляются не из-за контакта с водой, а по причине повышения температуры тела.

Эмоциональное напряжение

Пятна на теле появляются не только физического, но и после эмоционального напряжения, поэтому еще одно лекарство от крапивницы — это психологический комфорт. При стрессе, гневе и других ярких негативных эмоциях меняется гормональный фон тела, симптомы могут оставаться на несколько часов, даже если человек давно успокоился. При высоком эмоциональном напряжении происходит высвобождение гистамина, прежде чем лечить крапивницу у взрослых, врач непременно задаст несколько вопросов для определения психического состояния пациента.

Перед тем, как избавиться от крапивницы, придется проявить терпение и пройти ряд обследований, врач не сможет назначить лечение, если не ознакомится с физическим и психическим здоровьем человека, не изучит его семейную историю болезней. Самолечение редко бывает результативным, так как у каждого человека своя уникальная крапивница, симптомы и лечение редко бывают одинаковыми.