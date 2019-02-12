Какие лекарства от гриппа могут вызвать рак

Эпидемия гриппа еще не достигла своего пика, а эпидемический порог, по данным Роспотребнадзора, уже превышен в 43 регионах. На карантин закрыты более двух тысяч школ и 800 детских садов — школьники временно учатся на удаленке, получая задания с помощью гаджетов и социальных сетей. В Москве, в отличие от Санкт-Петербурга, где, по данным местных СМИ, ежедневно заболевают почти 9 тысяч человек, эпидпорог пока не перейден, но ситуация меняется с каждым днем.

Больше всего заболевших в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии и Свердловской области. Работает всероссийская горячая линия. Медики не устают напоминать: в период эпидемии опасно заниматься самолечением. Температура, ломота и другие признаки болезни — повод остаться дома и обратиться к врачам.

Есть и хорошая новость. По словам представителей Роспотребнадзора, в этом году грипп пока обходится без сюрпризов: нынешние штаммы врачам давно и хорошо известны. Например, старый знакомый — вирус А /H1N1, или свиной грипп — циркулирует по стране с 2009 года и его образцы соответствуют вакцинным штаммам. Это значит, что у всех, сделавших прививку в этом или даже в прошлом году, шанс заболеть сведен к минимуму. Однако и расслабляться нельзя: как мы все помним, десять лет назад от свиного гриппа в России погибли 125 человек.

В целом, как сообщила на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова , на грипп А сейчас приходится около 72,5 процентов заболевших, остальные — на грипп В и нетипируемые вирусы гриппа.

Что же делать? Если вы все еще раздумываете, не привиться ли от греха подальше, то в этом году вы уже опоздали: в разгар эпидемии делать прививки врачи не рекомендуют — слишком рискованно. Оптимальное время для вакцинации — осень, начало зимы.

Многие граждане бегут за спасением в аптеку, скупая препараты в разделе «против ОРВИ и гриппа». Но и здесь все не так просто.

По мнению специалистов, почти половина препаратов от гриппа — пустышки, и это в лучшем случае. Популярные еще недавно иммуномодуляторы, призванные укрепить и нацелить на борьбу с вирусом собственные силы организма, могут доставить куда более серьезные неприятности, вплоть до рака.

«Иммуномоделирующие препараты могут активировать те клеточки, которые в настоящее время еще не созрели до нормального зрелых клеток организма. Оказывая воздействие на клеточный цикл, на клетки иммуносистемы, они могут способствовать развитию онкологических заболеваний»,

— рассказала руководитель научного отдела онкоиммунологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России Ирина Балдуева.

Из противовирусных лекарств от гриппа на сегодняшний день доказана эффективность осельтамивира (Тамифлю). Препарат следующего поколения — с действующим веществом балоксавир — в России пока не зарегистрирован.

Важно

Главные симптомы гриппа: Стремительное начало болезни: высокая температура, резкая головная боль, особенно в области надбровных дуг. Отсутствие насморка и кашля.

Ломота в мышцах.

На 2-3 день начинается резкий лающий кашель. Появляется чувство тяжести в груди.

В качестве профилактики, советует врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Егоров , следует избегать закрытых мест с большими скоплениями людей. Держаться подальше от кашляющих и чихающих, почаще мыть руки с мылом. Для заболевших — соблюдать постельный режим.

Пить подкисленные напитки (чай с лимоном, клюквенный, смородиновый морс). И ни в коем случае не назначать самому себе лечение, особенно антибиотики! Определить, нужны ли они и на каком этапе лечения должен только врач.

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