Как организм предупреждает об остановке сердца

Большинство смертей происходит по причине болезни сердца. Особенный риск есть у людей старше 60-ти, диабетиков и людей с лишним весом. Зачастую ранние проблемы можно легко устранить. Нужно только вовремя распознать сигналы, которые подает сам организм, и услышав неладное идти ко врачу.

Дискомфорт и боль

Самый распространенный признак назревающей проблемы — дискомфорт в области груди. Любое необычное чувство — жжение, стеснение, покалывание могут быть сигналами болезни сердца. В мозг поступают одинаковые сигналы от нервов левой руки и самого сердца, поэтому не всегда мозг понимает, болит рука или сердце. Поэтому если вдруг возникла сильная боль в левой руке без видимой на то причины, это серьезный повод для тревоги. Врачи говорят, что это один из классических симптомов инфаркта.

Кашель со слизью

Явный признак проблем с сердцем — кашель с розовой или светлой слизью. Такой симптом означает, что есть проблема сердечной недостаточности, из-за которой затрудняется отток влаги из легких.

Головокружения

Потеря ориентации в пространстве может сигнализировать о проблеме с сердцем, если это происходит часто и в обычном состоянии организма. Головокружение говорит о том, что сердце не справляется с перекачиванием крови в мозг.

Одышка

Когда в крови мало кислорода, возникает одышка. Если она появляется не после занятий спортом и сопровождается болями в груди, стоит задуматься: это может быть вызвано ухудшившимся кровообращением, что вызвано сбоями в работе сердца.

Отеки ног

Сердце, которое не справляется с нагрузками, может дать о себе знать отеками на ногах. Нарушается лимфоток — выведение жидкости из тканей, что и приводит к отекам.