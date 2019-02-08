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Врачи назвали новый способ победить артрит 

Рамблер 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты утверждают, что занятия йогой помогают справиться с болью в суставах, а также уменьшить воспаление. В частности, для профилактики советуют обратить внимание на позы «собака мордой вниз», «лотос» и «краб». Кроме лечебной пользы, йога помогает справиться с депрессией, которая характерна людям, страдающих артритом. Об это сообщает британское издание Daily Mail.
Ученые провели исследование и пригласили для эксперимента 72 человека, которых разделили на две группы. Первую группу попросили практиковать йогу совместно с приемом стандартных лекарств, а вторую — принимать лекарства без физической нагрузки. Чтобы провести сравнение до и после эксперимента у участников эксперимента забирали кровь на анализы.
В процессе эксперимента исследователи установили, что та группа, которая занималась йогой, имела меньше маркеров воспаления в крови, также участники имели меньше симптомов депрессии и меньше страдали от боли.
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