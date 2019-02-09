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Британской девочке врачи вернули сердце 

Мир24 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Маленькая жительница Великобритании, которая родилась с сердцем снаружи, после трех операций вернулась домой, сообщает «МИР 24». Ребенок чувствует себя хорошо, но нуждается в постоянном наблюдении медиков.
Из-за редкой патологии ее сердечко выросло не внутри, а снаружи груди. Для того чтобы помочь девочке, врачи решились на несколько серьезных и опасных операций.
Хирурги смогли расширить детскую грудь, ведь внутри не было места для сердца. Две недели оно аккуратно, миллиметр за миллиметром, помещалось туда, где должно быть. Дома родители и маленькие братья создали условия для реабилитации.
«Как вы можете видеть, дома это совсем другой ребенок по сравнению с тем, когда она находится в больнице. Там она очень осторожна с людьми. Но дома, говорите ей что угодно, кричите, она будет делать то, что сама хочет», — говорит отец Ванеллопы Дина Уилкинс.
Подобная сердечная патология встречается только у восьми младенцев на миллион. Ванеллопы стала первым ребенком в Великобритании, которого удалось спасти.
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