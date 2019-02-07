Какие последствия могут быть после инсульта

В зоне риска — пожилые люди. Какие последствия могут быть после острого кровоизлияния в мозг, кому опасен инсульт и какая помощь оказывается пациентам. Не менее 12 000 тысяч жителей области ежегодно поступают в сосудистые центры региона.

Первые симптомы инсульта — сильная слабость, онемение руки или ноги, тошнота, затруднение или потеря речи, паралич половины тела. При их появлении нужно срочно обратиться в скорую помощь. От времени обращения зависит вид лечения и возможные последствия. Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи осуществляется в круглосуточном режиме. Ежегодно в отделении проходят лечение 1900 пациентов с сосудистыми заболеваниями.