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Какие последствия могут быть после инсульта 

ТРК Губерния 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В зоне риска — пожилые люди. Какие последствия могут быть после острого кровоизлияния в мозг, кому опасен инсульт и какая помощь оказывается пациентам. Не менее 12 000 тысяч жителей области ежегодно поступают в сосудистые центры региона.
Первые симптомы инсульта — сильная слабость, онемение руки или ноги, тошнота, затруднение или потеря речи, паралич половины тела. При их появлении нужно срочно обратиться в скорую помощь. От времени обращения зависит вид лечения и возможные последствия. Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи осуществляется в круглосуточном режиме. Ежегодно в отделении проходят лечение 1900 пациентов с сосудистыми заболеваниями.
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