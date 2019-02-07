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«Свиной» грипп унес десятки жизней по всему миру 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
В столице Мексики от свиного гриппа с октября скончались 20 человек, они не были привиты. "Свиной" грипп (вирус H1N1) был впервые зафиксирован в Мексике в 2009 году. В течение первой эпидемии в 2009-2010 годах он унес жизни нескольких тысяч человек во всем мире.
В Индии по меньшей мере 40 жителей северного штата Раджастан погибли с начала текущего года, заразившись вирусом H1N1. Всего были зарегистрированы 1036 случаев заражения.
Согласно официальной статистике, в 2018 году на севере Индии были зарегистрированы порядка 15 тысяч случаев заражения человека "свиным"гриппом. Жертвами болезни, вызванной этим вирусом, стали порядка 1100 человек.
Этой зимой "свиной" грипп распространяется в Забайкальском крае — свыше 90% из 430 заболевших перенесли именно эту разновидность вируса. К счастью, все остались живы.
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