Какие вакцины от болезней есть только у России

Своевременная вакцинация — обязательная составляющая безопасности государства, а также неотъемлемое обязательство перед мировым сообществом. Хотя многие из прежних эпидемиологических угроз в мире удалось свести на нет, ежегодно возникают новые, борьба с которыми не прекращается.

Мощная индустрия

На данный момент разработка и производство вакцин является одним из приоритетов национальной системы здравоохранения, что неоднократно отмечалось министром Вероникой Скворцовой . Более того, правительством поставлена амбициозная задача: добиться полного импортозамещения по вакцинам.

Над этим трудится холдинг «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио), входящая в госкорпорацию «Ростех» , консолидировавшая в своих руках основные предприятия сферы.

Благодаря объединению всех разработок и производств в рамках одного холдинга, как утверждается, удалось добиться положительных эффектов от взаимодействия различных отделений и бюджетных организаций, проводящих вакцинацию.

В результате, в деле производства вакцин против некоторых видов заболеваний России удалось занять лидирующие позиции. В частности, страна обладает целым рядом эффективных вакцин против гриппа, содержащих, в отличие от заграничных аналогов, не сам вирус, а белок, и поэтому абсолютно безопасных.

По результатам вакцинации 2017 года, Россия добилась 45% охвата населения, что является значительным улучшениям, приближая нашу страну к показателям Западной Европы.

Согласно амбициозным планам российского Министерства Здравоохранения , с 2020 года список доступных вакцин расширится: туда войдут прививки от гемофильной инфекции, ротовирусных инфекций, папиломовирусных инфекций и других заболеваний. Все эти вакцинации должны проводиться средствами исключительно российского производства.

Безаналоговые средства

Кроме масштабной программы, нацеленной на полную независимость России от зарубежных поставок, отечественное здравоохранение может похвастаться целым рядом препаратов и вакцин, аналоги которых в мире пока только исследуются или же их просто нет. Большое значение имеет препарат SQ109, предназначенный для борьбы с устойчивым туберкулёзом.

Компания «Инфиктекс» вела разработку этого лекарства на средства Российской Венчурной Компании , и вложения принесли свои плоды: новый препарат способен справляться даже с туберкулёзом, восприимчивым к лекарственным средствам. Аналоги российской разработки сейчас тестируются в США.

Кроме того, в Новосибирском институте органической химии, Новосибирском государственном университете и НИИ Гриппа был создан камфецин, синтетический продукт, цель которого — борьба с гриппом. Не секрет, что ежегодно экономика страны теряет миллиарды из-за новых вирусов гриппа, поражающих большое число россиян, поэтому разработка эффективного средства против мутирующей заразы является первоочередной задачей.

Синтезированный препарат имеет свойства, схожие с лекарством озельтамвир, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения . В отличие от зарубежного аналога, отечественный продукт воздействует на вирус на ранних стадиях, что значительно понижает уровень вирусной репродукции и ускоряет выздоровление пациента.

Кроме препарата, предназначенного непосредственно для лечения туберкулёза, в России разработаны две новейшие уникальные вакцины, которые могут спасти от заражения не только детей, но также и взрослых, привитых в детстве, восстанавливая иммунную память. При этом эффективность и безопасность вакцин подтверждена.

Спасая мир

При всех количественных успехах вакцинации, Россия обладает качественным преимуществом, по достоинству оцененным мировой общественностью. Именно в России была разработана и испытана первая эффективная вакцина против лихорадки Эбола. Об этом в январе 2016 года сообщил президент России Владимир Путин и представители Минздрава.

Российские специалисты работали с этим видом лихорадки давно, ещё с 1980-ых, однако ввиду эпидемиологической угрозы не только для Африки, но и всего мира, работа над вакциной была ускорена. Перед отечественными учёными стояла задача поистине планетарного масштаба, так как возникла угроза распространения заболевания и на другие континенты.

Более того, существуют версии, согласно которым смертельно опасная лихорадка ни что иное, как современное бактериологическое оружие, использующееся в Африке в качестве испытательного полигона, либо в целях будущей реколонизации Гвинейского залива.

Задача спасения африканского населения и населения Южной Америки должна была помочь России наладить дружественные отношения с перспективными экономическими партнерами. В результате, за полтора года была создана эффективная вакцина, образцы которой незамедлительно запросило правительство Сьерра-Леоне.

Хотя параллельно с российской вакциной велась разработка западного аналога, именно Россия признана в качестве создателя эксклюзивного средства. В результате, 26 мая 2016 года в Либерии сообщили об официальной победе над лихорадкой Эбола, когда последние пациенты были выписаны, а новых заражений не наблюдалось.