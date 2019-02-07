Какую группу крови наследует ребенок

Группа крови человека формируется еще в утробе матери и в течение всей жизни она у него остается неизменной. За очень редким и почти невероятным исключением. Ребенок всегда наследует группу крови своих родителей, это известный факт. Однако бывает и так, что она, почему-то не совпадает ни с одним из биологических родственников малыша. И это — абсолютно нормальное и очень распространенное явление, имеющее свои законы.

Открытие групп крови

Группа крови, как таковая, представляет собой набор индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов. О том, что у каждого человека — своя группа крови, стало известно в первой четверти XX века. Одним из первооткрывателей этого биологического феномена был австрийский врач, химик, иммунолог и инфекционист, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, Карл Ландштайнер. Смешивая сыворотку крови одних людей с эритроцитами, взятыми из крови других подопытных, он обнаружил, что при некоторых сочетаниях эритроцитов и сывороток происходит, их так называемое «склеивание». Но такое слипание эритроцитов и образование сгустков было не постоянно, в других случаях при работе с кровью ничего подобного не происходило. На основании этого открытия доктор Ландштайнер разработал определение их групп по типу присутствия в составе антигенов — только А, только В, А и В или отсутствие таковых. Данное разделение позволило сделать переливание крови — рутинной медицинской практикой. Именно поэтому перед родами женщин врачи обязательно выясняют группу крови и резус-фактор у ее плода, чтобы в экстренной ситуации спасти младенца, перелив ему соответствующую плазму или кровь. И гематологи прекрасно знают, что группа крови новорожденного, например, может не совпадать ни с материнской, ни с отцовской, хотя и наследует некоторые их признаки.

Наследование фенотипа

Генетики установили, что во время внутриутробного формирования плода, его кроветворная система строится таким образом, что от каждого из родителей для образования группы крови «берется» по одному антигену. Наследование любого генетического материла у ребенка происходит по кодоминантно-рецессивному типу, то есть на два доминантных признака приходится один рецессивный. Визуально это выглядит приблизительно так — от темноволосого, черноглазого и смуглого родителя ребенок унаследует такой же цвет волос, радужной оболочки глаз, потому что это — доминантные фенотипические признаки. Но при этом, возможно малыш будет иметь светлый оттенок кожи — рецессивный признак, если им обладает второй его родитель. Точно такая же система работает и при наследовании группы крови. При наличии одного доминантного гена — проявляются его признаки, при наличии двух доминантных генов — проявляются признаки обоих генов, при отсутствии доминантных генов — проявляются признаки рецессивного гена. То есть у черноглазой и смуглой матери при наличии светловолосого мужа, группа крови у общего ребенка, вероятнее всего будет материнская. Но если оба родителя фенотипически обладают преимущественно рецессивными признаками, то не только во внешности наследника будут проявляться какие-то черты его обоих родителей, группа крови тоже будет составляться из всех их аллеев и она может быть уже совсем другой. Но тут есть четкое правило.

Закон Менделя

На основе открытия Карла Ландштайнера, выяснившего наличие антигенов крови, ныне существует закон Менделя о наследовании ее группы. Хотя Грегор Мендель жил в XIX веке и был монахом, его учение о передаче биологических признаков от родителей детям оказались не далеки от истины и сегодня они объяснены с точки зрения молекулярных механизмов наследования генов. И выглядит это так. Первая группа крови характеризуется отсутствием антигенов А и В. Это значит, что та группа крови, в которой данные антигены есть — (вторая, имеет только А, третья -только В, четвертая — А и В) никогда не сможет оказаться у ребенка, чьи родители имеют первую группу. Если у мужа и жены первая и вторая группа крови, тогда их дети будут наследниками отцовской или материнской группы, в зависимости от наличия у них доминантных или рецессивных фенотипических признаков. Аналогичная ситуация возникает в браке у людей с первой и третьей группой крови. Но вот у родителей с четвертой группой могут быть дети, обладающие или второй, или третьей, или даже четвертой. Потому что во всех этих группах есть антигены А и В, в том или ином количестве, а значит, под воздействием все того же кодоминантно-рецессивного типа сформируется та или иная выше указанная группа. Но вот только не первая, потому что в ней антигенов А и В изначально нет. Если у родителей вторая и третья группы крови, тогда то, какая сформируется у ребенка, предсказать абсолютно невозможно. Малыш может стать обладателем любой группы крови из четырех, но опять же это связано исключительно с влиянием доминантных и рецессивных генов его родителей.

Ныне генетиками и гематологами уже зафиксированы исключения, получившие название «бомбейский феномен». У некоторых людей в генетическом материале было обнаружено присутствие А и В антигенов при том, что по анализами крови эти представители оказались обладателями первой группы. То есть данные антигены и все их признаки не проявляются фенотипически. Но пока эта редкость была зафиксирована только у нескольких индийцев и данный «бомбейский феномен» детально исследуется учеными многих стран мира.