Как избавиться от бессонницы

Если вы испытываете проблемы со сном два раза в месяц, это не значит, что заболевание не может перерасти в хроническое.

Соблюдайте режим

Сложно засыпать в одно и то же время, а вот просыпаться — нет. Если вы выработаете привычку подниматься с кровати вовремя, то у вас будет здоровый и крепкий сон. Очень важно соблюдать это правило на протяжении всей недели и не пренебрегать им в выходные. Желание отоспаться может отразиться на вашем состоянии в течение дня.

Займитесь физическими нагрузками

Не нужно перегружать организм интенсивными тренировками — они действуют в обратном направлении. Помогут интенсивная ходьба, бег, велоспорт и плавание. Не стоит заниматься спортом прямо перед тем, как вы ляжете в кровать — повысится мозговая активность, пульс и температура тела. Так вам будет тяжелее заснуть.

Ешьте на ночь

Тяжелее всего уснуть на голодный желудок, но перед сном важно не переедать. Выбирайте продукты, которые содержат аминокислоту трипофан. Она помогает вырабатывать мелатонин и серотонин — гормоны, помогающие уснуть. Можно устроить себе легкий перекус из арахисового масла, бананов, йогурта или миндаля.