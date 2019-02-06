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Россия окончательно победила краснуху 

ТК «Звезда» + ещё 13 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой был передан сертификат о достижении элиминации краснухи по результатам 2015-2017 годов.
ВОЗ официально подтвердила статус России как страны, которая победила краснуху. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.
«Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб министру здравоохранения России Веронике Скворцовой был передан сертификат о достижении элиминации краснухи по результатам 2015-2017 годов. В документе стоит подпись председателя Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи Гюнтером Пфафом.
Региональный директор ВОЗ отметила, что Россия внесла значительный вклад в достижение общей цели, которая связана с элиминацией кори и краснухи в 53 европейских странах.
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Болезни и лекарства , Политика , Экономика , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ВОЗ
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