Россия окончательно победила краснуху

Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой был передан сертификат о достижении элиминации краснухи по результатам 2015-2017 годов.

ВОЗ официально подтвердила статус России как страны, которая победила краснуху. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ

«Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб министру здравоохранения России Веронике Скворцовой был передан сертификат о достижении элиминации краснухи по результатам 2015-2017 годов. В документе стоит подпись председателя Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи Гюнтером Пфафом.

Региональный директор ВОЗ отметила, что Россия внесла значительный вклад в достижение общей цели, которая связана с элиминацией кори и краснухи в 53 европейских странах.