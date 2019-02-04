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Как храп разрушает память 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если вы думаете, что храп опасен только для тех, кто спит рядом с вами — это не так. Доказано, что он может также вызвать нарушение памяти.
Люди с обструктивным апноэ чаще не могут вспомнить события прошедших лет, имена бывших коллег и названия улиц. Это связанно с нарушением поступления кислорода в организм во время сна.
В Мельбурнском королевском технологическом университете было проведено исследование, в котором участвовали 44 человека. Их попросили рассказать о событиях, которые происходили с ними несколько лет назад. В итоге мало кто смог вспомнить все подробности и детали происходящего. Участники показали плохие результаты по сравнению со здоровой группой людей, не страдавших от храпа по ночам.
"Исследование предполагает, что апноэ во сне может ослабить способность мозга кодировать или объединять определенные типы воспоминаний. Это мешает людям вспомнить детали из прошлого", — рассказала руководитель исследования Мелинда Джексон.
Сканирование мозга людей с апноэ показало, что во время сна они испытывают значительную потерю серого вещества из областей, которые связанны с автобиографической памятью.
Далее ученые хотят определить, поможет ли успешное лечение храпа побороть проблемы с памятью и восстановить ее в дальнейшем.
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