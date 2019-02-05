Эксперт: прививка от кори противопоказана беременным

Иван Коновалов. Беременным женщинам прививаться от кори нельзя, так как вакцина от этого вируса живая и для будущих матерей противопоказана. Об этом сообщил во вторник ТАСС к.м.н, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Пирогова Минздрава РФ

Ранее пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что 25 человек госпитализированы из московского хостела с симптомами кори и подозрением на это заболевание. Неделей ранее два очага кори были выявлены в московских школах № 1434 и № 1797.

"Так как эта прививка живая, то беременным женщинам она противопоказана, — сказал Коновалов, уточнив, что для определения уровня иммунитета против кори беременным лучше сдать анализ крови из вены на выявление специфических антител. — Если антител нет, то, естественно, нужно иммунизировать женщину пассивно, то есть иммуноглобулином, ну и, естественно, изолировать. Если антитела есть, то бояться нечего, потому что это означает, что женщина была до этого вакцинирована или переболела, и соответственно, ей корь уже не грозит".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невакцинированные дети раннего возраста и беременные женщины подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. В ВОЗ уточняют, что заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета, — кто не был вакцинирован или не выработал иммунитет после вакцинации.

Корь — чрезвычайно заразная опасная инфекция, единственным видом профилактики против нее является вакцинация. Заболевание протекает при высокой температуре тела, которая поднимается до 40 градусов, а также с воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.