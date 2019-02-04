Найден легкий способ вылечить простуду

Ученые выяснили, как быстрее всего избавиться от простуды. Легкий и простой способ нашли специалисты из Эдинбурга.

По словам ученых из Шотландии, изначально способ был проверен на добровольцах. Результаты поразили специалистов. Оказалось, что те, кто использовали при лечении этот метод, выздоравливали на два дня раньше. А насморк у некоторых проходил даже на неделю быстрее. Кроме того, был найден еще один поразительный эффект — все простудившиеся, которые лечились этим методом, становились менее заразными для окружающих.