Врачи достали зуб из лёгкого пожилого мужчины

Жителя Тюмени, в лёгкое которого попал зуб, спасли медики Областной клинической больницы №2.

Эндоскописты ОКБ №2 удалили из лёгкого 78-летнего мужчины зубную коронку. Пациента госпитализировали с атеросклерозом нижних конечностей, но в ходе диагностики обнаружили на рентгеновском снимке затемнение.

«Инородный предмет находился в верхней доле лёгкого. Чтобы его извлечь, эндоскописты исследовали дыхательные пути и обнаружили золотую зубную коронку. Наверное, пожилой мужчина вдохнул её, сам того не заметив»,

— рассказала ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

Как прокомментировал журналисту ИА «Уральский меридиан» заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Иванов , зубная коронка частично закрывала просвет верхнедолевого бронха. Это стало причиной нарушения вентиляции лёгкого. Если бы коронку не удалили, могло бы развиться воспаление.

«В таком возрасте — пациенту 78 лет — пневмония протекает тяжело и может угрожать жизни»,

— сказал Дмитрий Иванов.

Сейчас состояние здоровья тюменца оценивается как удовлетворительное. Скоро пациенту назначат реконструктивную операцию на артериях нижних конечностей. Это позволит улучшить кровоток и остановить развитие атеросклероза.