Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи достали зуб из лёгкого пожилого мужчины 

Уральский меридиан + ещё 2 1 час назад
Фото: пресс-службы Департамента здравоохранения Тюменской области
Жителя Тюмени, в лёгкое которого попал зуб, спасли медики Областной клинической больницы №2.
Эндоскописты ОКБ №2 удалили из лёгкого 78-летнего мужчины зубную коронку. Пациента госпитализировали с атеросклерозом нижних конечностей, но в ходе диагностики обнаружили на рентгеновском снимке затемнение.
«Инородный предмет находился в верхней доле лёгкого. Чтобы его извлечь, эндоскописты исследовали дыхательные пути и обнаружили золотую зубную коронку. Наверное, пожилой мужчина вдохнул её, сам того не заметив»,
— рассказала ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.
Как прокомментировал журналисту ИА «Уральский меридиан» заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Иванов, зубная коронка частично закрывала просвет верхнедолевого бронха. Это стало причиной нарушения вентиляции лёгкого. Если бы коронку не удалили, могло бы развиться воспаление.
«В таком возрасте — пациенту 78 лет — пневмония протекает тяжело и может угрожать жизни»,
— сказал Дмитрий Иванов.
Сейчас состояние здоровья тюменца оценивается как удовлетворительное. Скоро пациенту назначат реконструктивную операцию на артериях нижних конечностей. Это позволит улучшить кровоток и остановить развитие атеросклероза.
Уральский меридиан: последние новости
Людмила Нечепуренко назвала бразильский грипп фейком Тюменские врачи удалили пациенту 8-сантиметровую опухоль на лице Лечение рака груди в Тюмени соответствует европейскому уровню
Комментарии1
Болезни и лекарства , Новости , Дмитрий Иванов
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Как быть активным даже в старости
ЗОЖ
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Болезни и лекарства Новости
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Как распознать грипп вовремя
Болезни и лекарства ЗОЖ
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение