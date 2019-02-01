Что нельзя делать, когда болит шея

О боли в шее так или иначе знает каждый — мышечные спазмы, неправильная осанка, воспаление мышц дают неприятные ощущения. Чаще всего возникают именно мышечные спазмы из-за долгого сидения в неудобной позе.

У людей после 35 лет боли чаще связаны с изменениями позвоночника — изнашиваются хрящи, из-за чего возникает остеохондроз. Тогда страдают межпозвоночные диски, в которых появляются трещины.

Что нельзя делать при болях в шее?

При острой боли в шее нельзя делать гимнастику — гимнастические упражнения могут быть эффективны только в качестве профилактики. Не нужно начинать «хрустеть» шеей в попытках исправить ситуацию.

Помимо этого, не стоит соглашаться на помощь близких, если они предлагают вправить шейный позвонок. В позвоночнике залегает спинной мозг, поэтому любые манипуляции с шеей нужно проводить мягко, без резких движений.

С болями в шейном отделе не рекомендуется идти в баню или сауну. Если шею продуло и возникло воспаление, баня может сначала облегчить симптомы, но позже боль вернется с новой силой. Тогда осложнений не избежать.

Врачи не рекомендуют спать на животе — лучше лежать на спине или на боку с ортопедической, удобной подушкой. Если предстоит дальний путь, возьмите с собой дорожный надувной воротник.

Что можно сделать самостоятельно?

Если помимо болей в шеи у вас нет температуры или других неприятных симптомов, можно помочь себе самостоятельно. Нужно улучшить кровообращение в мышцах и связках. Для этого подойдут любые разогревающие мази и пластыри, нужно лишь аккуратно разогреть шею, чтобы не повредить ее еще больше.

Помимо этого, для облегчения симптомов подойдут любые компрессы — спиртовые или с помощью электрической грелки. Они снимают спазм даже лучше, чем лекарственные препараты.

Если боль не пройдет через три дня, нужно будет записаться к врачу.