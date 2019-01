Названа причина болезней сердца

Глобальное потепление может привести к развитию опасных пороков сердца у новорожденных, выяснили ученые из Университета Нью-Йорка в Олбани.

Экстремально высокие температуры во время беременности плохо влияют на плод и повреждают внутренние органы, сообщает JAHA: The Journal of the American Heart Association.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о температуре и статистике рождаемости в восьми американских штатах за последние 11 лет.

На основании выявленных закономерностей они сделали прогноз: в 2025-2035 годах количество врожденных отклонений может возрасти на 40 000 в год (в масштабах всего мира).

Опыты на животных показали, что жара, нетипичная для естественной среды обитания особи, приводит к гибели клеток плода и нарушает работу белков, нужных для его развития.

Особенно опасны экстремальные температуры оказались в первом триместре беременности.