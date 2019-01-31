Названа причина болезней сердца 

Глобальное потепление может привести к развитию опасных пороков сердца у новорожденных, выяснили ученые из Университета Нью-Йорка в Олбани.
Экстремально высокие температуры во время беременности плохо влияют на плод и повреждают внутренние органы, сообщает JAHA: The Journal of the American Heart Association.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные о температуре и статистике рождаемости в восьми американских штатах за последние 11 лет.
На основании выявленных закономерностей они сделали прогноз: в 2025-2035 годах количество врожденных отклонений может возрасти на 40 000 в год (в масштабах всего мира).
Опыты на животных показали, что жара, нетипичная для естественной среды обитания особи, приводит к гибели клеток плода и нарушает работу белков, нужных для его развития.
Особенно опасны экстремальные температуры оказались в первом триместре беременности.
Напомним, по данным ВОЗ, климатические изменения могут повысить ежегодную смертность на 250 000 человек. Эксперты полагают, что эта цифра даже занижена, так как не учтены многие опасные факторы. Один из них — воздействие тепловых волн на здоровье беременных женщин и новорожденных.