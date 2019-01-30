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Добавки с витамином D защищают от развития диабета 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Пищевые добавки с витамином D снижают риск развития диабета второго типа, как показало исследование ученых.
Ученые выяснили, что пищевые добавки с витамином D способны обеспечить большую чувствительность к инсулину, а также снижение уровня сахара в крови, что уменьшает риск развития диабета второго типа. До последнего времени науке были хорошо известны свойства витамина D в деле укрепления здоровья костей. А недавно была установлена связь между этим витамином и гликемическим контролем. Следовательно, можно было предположить, что витамин D увеличивает чувствительность к инсулину и улучшает функционал бета-клеток поджелудочной железы.
Для того чтобы проверить эту концепцию, ученые привлекли 680 бразильских женщин в возрасте от 35 до 74 лет к исследованию. Была установлена связь между дефицитом витамина D и повышением риска гликемии. Также выяснилось, что добавки с этим витамином уменьшали уровень сахара в крови. Тот же эффект обеспечивало и более естественное получение витамина D посредством воздействия солнечных лучей на кожу.
При этом данное исследование не подтвердило прямую причинно-следственную связь между дефицитом витамина D и диабетом второго типа, но его выводы позволяют предположить, что нехватка солнечного витамина в организме является одним из факторов риска одного из самых распространённых метаболических расстройств на планете.
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