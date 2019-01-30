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Популярные способы, которые не лечат головокружение 

Sunmag 1 час назад
Фото: pixabay.com
Если спросить обывателя: «Отчего кружится голова?» — он наверняка вспомнит про волнение, малокровие и сосуды. А чем лечить? Конечно, «сосудистыми препаратами».
Причины головокружения, или вертиго, могут быть разными. Современная наука позволяет находить их нехитрыми способами. Куда реже требуются сложные диагностические методы и участие таких редких специалистов, как, например, отоневролог.
Вылечить головокружение без участия врача вы вряд ли сможете. Однако есть несколько заведомо неправильных подходов в лечении головокружения, которые стоит знать просто для того, чтобы даже не пытаться им следовать.

Ноотропы и сосудистые препараты

Ноотропы стали популярными в России примерно полвека назад. На них возлагались большие надежды как на легальный способ управления «скрытыми резервами» мозга. Как оказалось, скрытых резервов у мозга попросту нет. Но миф про 5% возможностей нервных клеток, которые мы используем в повседневной жизни, оказался очень живучим. И некоторые до сих пор считают ноотропы тем самым волшебным ключиком, который открывает доступ к сверхчеловеческим возможностям, излечению всех болезней, в том числе и головокружения.
Вероятно, это связано с тем, что основной причиной головокружения по-прежнему принято считать головной мозг и какие-то «не такие» сосуды в нем. На самом деле статистика причин головокружения такова: большая часть эпизодов остро возникшего вертиго связана с «фокусами» лабиринта, который расположен во внутреннем ухе. К мозгу эта проблема отношения не имеет, и ноотропы ситуацию тут улучшить неспособны.
Сосудистые препараты — еще одна группа, которая должна бы действовать на сосуды мозга и улучшать в нем кровообращение, да вот незадача: как показывают исследования, на кровоток в мозге эти лекарства практически не действуют. Их часто назначают от бессилия, когда вылечить больного нельзя, или просто по привычке. Например, пациентам с рассеянным склерозом, которых шатает, будто матросов на палубе в сильный шторм, непременно посоветуют пить один, а то и несколько подобных препаратов просто потому, что «хуже-то не будет».
В городских поликлиниках, когда поток желающих получить медицинскую помощь огромный, сосудистые и ноотропные препараты при головокружении тоже в почете. Нельзя сказать, что тут есть несомненная вина врачей: 7–10 минут на осмотр пациента, увы, не дают провести даже элементарный внимательный и вдумчивый осмотр. В то же время больные очень любят «таблеточки для мозгового кровообращения», поэтому часто доктор просто вынужден идти по пути наименьшего сопротивления. Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (самая частая причина вертиго) на то и доброкачественное, что пройдет само. А пациент попринимает заветные таблеточки и будет уверен, что именно они помогли ему преодолеть серьезный недуг.

Капельницы

Еще один любимый метод лечения среди пациентов старше 50 лет. В этом возрасте причиной головокружения часто становится… недиагностированная депрессия или тревожное расстройство. И головокружение тут особенное, оно описывается как страх падения, а не как ощущение вращения окружающего мира. Антидепрессанты и противотревожные препараты, назначенные врачом, куда успешнее справляются с недугом, чем вожделенные капельницы с разнообразными «нейропротекторами», эффективность которых не доказана, что не мешает их стоимости стремиться к небесам.
Есть и другие проблемы, которые пациенты среднего и пожилого возраста принимают за головокружение. Это нарушения походки, внезапные падения, нарушения зрения. Именно поэтому не стоит расспрашивать сотрудника аптеки, «что бы такого попить от головокружения», а нужно записаться к неврологу на прием. Только врач сможет отличить страх падения от головокружения, а нарушения походки, связанные с дефицитом витамина В12, от дискомфорта, обусловленного ношением неподходящих очков.

Физиотерапия

Эндоназальный (когда лекарство пытаются транспортировать через слизистые носа прямиком в мозг) или эндауральный (когда то же самое пытаются проделать с ушами) электрофорез — это наследие советской медицины, когда методы диагностики были очень слабыми, доказательная медицина отсутствовала в принципе, для лечения был весьма ограниченный список лекарств, а желание доктора помочь больному было поистине безграничным. Как, вероятно, и время приема одного пациента, ибо суровых приказов Минздрава о нормировании минут на одного пациента тогда попросту не существовало.
Однако следует признать, что физиотерапия при головокружении — это лишь вариант «отвлекающей терапии». Мерный гул аппарата, строгая медсестра, которая выполняет процедуры, и общая атмосфера кабинета способны отвлечь больных с определенным складом психики от тягостных мыслей о своем недуге. Но современная медицина предоставляет куда более эффективные методы лечения, в некоторых случаях еще и совершенно бесплатные, как, например, прием (маневр) Эппли при доброкачественном позиционном головокружении. Поэтому о физиотерапии все же лучше забыть. Как и о мечтах, что лекарство можно транспортировать в мозг через нос, уши, прямую кишку или другими не менее извилистыми путями.

Массаж шейно-воротниковой зоны

Миф об эффективности этого метода лечения происходит из ошибочного увлечения идеей хронической вертебро-базилярной недостаточности. Говоря проще, некоторое время назад было принято считать причиной чуть ли не всех болезней остеохондроз и нарушения кровообращения в позвоночных артериях: раньше специалисты думали, что множество факторов легко нарушают хрупкий механизм кровоснабжения мозга и вызывают любые симптомы — от головокружения до слабоумия.
И если-де помассировать немного шею, кровоток улучшается, а позвоночные артерии прямо-таки расправляются на глазах. На самом деле кровообращение мозга — эволюционно защищенная штука, которую не так-то просто «поломать». Даже в случае серьезного, но постепенно развивающегося нарушения кровотока в сосудах, направляющихся к мозгу, появляются коллатерали, которые неплохо справляются с обеспечением потребностей этого важного органа. Ну а если крупный сосуд вдруг по какой-то причине резко выпадает из кровоснабжения, развивается инсульт. Тут и лечение должно быть совсем другое, не до массажа становится.

Вправление атланта

Этот метод — пример удивительной находчивости дельцов от мануальной терапии и массажных дел мастеров. Если за поглаживание, разминание и растирание шейно-воротниковой зоны в течение двадцати минут (столько в среднем длится один сеанс лечения) не получится запросить большую цену — слишком уж велика конкуренция на рынке подобных медицинских услуг, да и пациент психологически не готов платить внушительную сумму за метод, который известен ему с детства, то за процедуру с загадочным названием «вправление атланта» можно получить быструю прибыль, не особенно обременяя себя медицинскими знаниями или долгим взаимодействием с больными.
Сторонники «секты свидетелей подвывиха атланта» расскажут вам слезную историю о том, что большинство людей получают подвывих первого шейного позвонка уже в момент рождения, и именно этот «дефект» становится причиной всех дальнейших проблем человека со здоровьем, будь то сифилис или головокружение. Эта информация очень впечатляет обилием псевдонаучных механизмов возникновения болезней, и вот уже пациент напуган до паралича и готов заплатить любые деньги, пусть даже полученные в кредит, за волшебную процедуру.
Как бы ни писали любители вправлять чужие атланты, чтобы их потенциальные клиенты «остерегались мошенников» и обращались только к «сертифицированным специалистам», печальная правда состоит в том, что абсолютно все эти «специалисты» на самом деле мошенники. Некоторые из них просто искренне верят в результаты своей работы благодаря 20% внушаемых людей в популяции, что попадают к ним на прием и создают иллюзию эффективности метода. Увы, психотерапия оказалась бы для них эффективнее. Это пациенты понимают чуть позже, но о своем открытии доктору-вправителю не сообщают. И тот находится в сладостной иллюзии, что совершает революцию в медицине.
Что объединяет все методы лечения головокружения, которые не работают?
У всех неэффективных способов лечения головокружения есть нечто объединяющее: они направлены непонятно на что. В то время как вертиго всегда имеет определенную причину. Она может таиться в лабиринте внутреннего уха, в астигматизме и неправильно подобранных очках, в инфекции, которая поразила вестибулярный нерв, наконец, в опухоли мозга или другой серьезной болезни (к счастью, это встречается куда реже).
Поэтому не стоит надеяться получить качественное лечение без предшествующего обследования. Иногда достаточно обыкновенного осмотра невролога. В других ситуациях потребуется МРТ головного мозга или другие виды обследований. Наконец, причина головокружения может быть обнаружена окулистом, ЛОР-врачом или даже терапевтом: банальная железодефицитная анемия дает впечатляющую слабость, которую легко принять за симптом неврологического заболевания. Или нарушения ритма проявляются единственным симптомом — приступами неустойчивости, предобморочными состояниями, и тут оказывается необходимой помощь кардиолога.
Поэтому не стоит начинать путь к выздоровлению с консультации в аптеке или обращения к гуглу. Головокружение сейчас умеют лечить, и часто помощь врача оказывается довольно эффективной.
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