Как распознать грипп вовремя

Медики констатируют, что в последние недели в России существенно выросло число случаев заболевания гриппом. 23 региона страны находятся на пороге эпидемии. Конец января— начало февраля — традиционное время для респираторных заболеваний, поэтому важно вовремя распознать признаки болезни. Первые симптомы гриппа — слабость, недомогание, подъём температуры, мышечные боли и ломота. При гриппе не бывает сильных болей, нет дискомфорта в горле, но это не означает, что можно заниматься самолечением. При любых недомоганиях лучше обратиться к врачу, чтобы диагноз был поставлен верно.

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