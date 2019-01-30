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Как распознать грипп вовремя 

Рамблер 1 час назад
Медики констатируют, что в последние недели в России существенно выросло число случаев заболевания гриппом. 23 региона страны находятся на пороге эпидемии. Конец января— начало февраля — традиционное время для респираторных заболеваний, поэтому важно вовремя распознать признаки болезни. Первые симптомы гриппа — слабость, недомогание, подъём температуры, мышечные боли и ломота. При гриппе не бывает сильных болей, нет дискомфорта в горле, но это не означает, что можно заниматься самолечением. При любых недомоганиях лучше обратиться к врачу, чтобы диагноз был поставлен верно.
Смотрите видео и узнайте больше о распространённом зимнем недуге.
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ , Наука
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