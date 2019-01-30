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Ученые создадут «таблетку от одиночества» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
По статистике, от 22 до 75% взрослых американцев страдают от одиночества. Поэтому ученые этой страны начали разрабатывать новые таблетки.
По словам экспертов, данные начали повышаться в последнее десятилетие. Этому поспособствовало то, что культура в развитых странах сильно изменилась: большинство молодых людей живут одни и не задумываются о браке или детях в ближайшее время.
Более того, было выявлено, что одиночество может влиять на иммунитет, сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Оно также может вызвать неконтролируемую агрессию и панические атаки.
Разработкой нового лекарства занялись ученые из Чикагского университета. Одна из них, Стефани Качиоппо, решила рассмотреть свою жизнь в качестве примера. Дело в том, что в прошлом году у нее умер муж. После этого она не смогла заглушить боль утраты ни работой, ни изнуряющими тренировками.
Сейчас исследователи проводят эксперименты на мышах, изолируя их от других. Когда таблетка от одиночества будет готова, пока неизвестно.
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