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Роспотребнадзор: вирусы гриппа в РФ отвечают штаммам 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Все вирусы гриппа, которые выявлены на территории России, полностью соответствуют вакцинным штаммам. Об этом сообщил Роспотребнадзор, проанализировавший результаты исследований своих референс-центров.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каких-либо мутаций, из-за которых вирус гриппа изменяется, зафиксировано не было. В России сейчас выявляются два основных типа вируса, передает РИА Новости. Это вирус AH1N1 (пандемический вариант 2009 года) — 35 процентов в структуре положительных находок и вирусы AH3N2 — 27 процентов. Найдены также и вирусы гриппа B в небольшом количестве — менее одного процента.
В 2018 году в Москве вакцинация против гриппа проводилась не только в поликлиниках, но и у станций метро, МЦК, железнодорожных платформ и в центрах госуслуг. Бесплатные прививки против гриппа получили жители и других российских городов.
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Болезни и лекарства , Новости , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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