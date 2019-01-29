Роспотребнадзор: вирусы гриппа в РФ отвечают штаммам

Все вирусы гриппа, которые выявлены на территории России, полностью соответствуют вакцинным штаммам. Об этом сообщил Роспотребнадзор, проанализировавший результаты исследований своих референс-центров.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каких-либо мутаций, из-за которых вирус гриппа изменяется, зафиксировано не было. В России сейчас выявляются два основных типа вируса, передает РИА Новости . Это вирус AH1N1 (пандемический вариант 2009 года) — 35 процентов в структуре положительных находок и вирусы AH3N2 — 27 процентов. Найдены также и вирусы гриппа B в небольшом количестве — менее одного процента.

В 2018 году в Москве вакцинация против гриппа проводилась не только в поликлиниках, но и у станций метро, МЦК, железнодорожных платформ и в центрах госуслуг. Бесплатные прививки против гриппа получили жители и других российских городов.