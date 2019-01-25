Заболевания, которым подвержены только женщины

В природе человека наблюдается множество разных болезней. Но бывает так, что определенные патологические процессы по разным причинам происходят только в женском организме. Причем некоторые заболевания имеют весьма странный характер возникновения и течения, о чем и сообщает мировое медицинское сообщество.

Болезнь Альцгеймера

Управление по профилактике заболеваний и укреплению здоровья отмечает, что почти две трети американцев с болезнью Альцгеймера— женщины. Поскольку риск заболевания возрастает с возрастом, а женщины живут дольше мужчин, долгое время считалось, что это и стало причиной. Но недавние исследования показывают, что могут сыграть роль и другие факторы. Дело может быть в генетике, а также гормональных изменениях. «Менопауза и резкое падение уровня эстрогена, который в среднем начинается с 51 года, могут объяснить такую статистику», -сказала Джуди Па, доктор философии, доцент неврологии в Школе медицины Кека в Южно-Калифорнийском университете. Чтобы снизить риск возникновения заболеваниях, нужно поддерживать ум и тело в активном состоянии, высыпаться и питаться здоровой пищей. Медикаментозное лечение может замедлить прогрессирование заболевания, но не может остановить его.

Депрессия

Согласно недавнему исследованию американского Национального центра статистики здравоохранения, женщины в два раза чаще страдают от депрессии, чем мужчины. «Женщины имеют более биологическое происхождение депрессии, чем мужчины с более изменчивой нейрохимией», — говорит психолог Дебора Серани, удостоенная наград за книгу «Депрессия в дальнейшей жизни». «Ежемесячные гормональные изменения, увеличение и падение уровня гормонов во время и после родов, а также до и во время менопаузы, усиливают депрессию.»

Посттравматическое расстройство

Несмотря на то, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) обычно связывают с мужчинами-ветеранами, женщины на самом деле имеют более высокие показатели этого состояния. «Женщины в два раза чаще испытывают ПТСР, чем мужчины, потому что они подвергаются более эмоциональному, сексуальному и физическому насилию, чем мужчины», — говорит доктор психологии Дебора Серани. «Они также, как правило, становятся жертвами травм в более раннем возрасте, чем мальчики.»

Синдром Ретта

Синдром Ретта (RTT) это серьезное наследственное психоневрологическое расстройство, поражающее в основном девочек и проявляющееся в тяжелой умственной отсталости. Заболевание характеризуюется нарушением развития нервной системы по причине отсутствия торможения определенных генов. Проявлениями этого состояния являются прогрессирующая умственная отсталость у девочек, мышечная гипотония, атаксия, искривления позвоночника.

Синдром Тернера

Синдром Тернера или синдром Тернера-Шерешевского — редкое генетическое заболевание, которое является результатом нарушения строения половой Х-хромосомы и возникает только у женщин. Болезнь сопровождается такими внешними признаками, как половой инфантилизм, крыловидные кожные складки на шее и деформация локтевых суставов. Больные часто имеют лицо, напоминающее маску сфинкса (часто наблюдается недоразвитая нижняя челюсть) и широкую грудную клетку. Из-за нехватки эстрогенов больные часто страдают остеопорозом. По этой причине частыми травмами становится переломы запястья, шейки бедра и позвоночника.

Заболевания щитовидной железы

По данным Американской Ассоциации Щитовидной Железы, женщины в пять — восемь раз чаще имеют проблемы с щитовидной железой, чем мужчины. При этом каждая восьмая женщина будет иметь с этим проблемы всю жизнь. Гипотиреоз, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов для регулирования метаболизма, является наиболее распространенной проблемой щитовидной железы. «Если у вас диагностирован гипотиреоз, то с вероятностью 90% он вызван тиреоидитом Хасимото, которое является аутоиммунным заболеванием»— говорит биофизик Сара Баллантайи. «Симптомы тиреоидита Хасимото включают увеличение веса, головные боли, депрессию, усталость, холодные руки и ноги, запор, сухость кожи, выпадение волос или истончение волос, жесткость суставов, мышечные боли, проблемы с памятью или ‘замутненное сознание » и тяжелые или нерегулярные менструальные периоды у женщин. ” К счастью, его можно диагностировать с помощью простого анализа крови и легко лечить лекарствами.

Низкочастотная потеря слуха

Совсем недавно в одном популярном американском еженедельном новостном журнале появилась статья о том, что в Китае у некой женщины по фамилии Чэнь внезапно развилось необычное состояние. Однажды она просто перестала слышать мужские голоса. В больнице, куда обратилась пострадавшая, доктор Линь Сяоцин диагностировала у нее потерю слуха с обратным уклоном. Специалист определила, что ее, женский голос, Чэнь слышит прекрасно, а вот речь медика-мужчины не различает вообще. Это весьма редкий тип низкочастотной потери слуха, который последовал за кратковременным тиннитусом.

Пациентка рассказала врачу, что накануне вечером у нее появился звон в ушах, а затем была рвота. После этого Чэнь перестала слышать, что ей говорит ее гражданский муж, обладающий очень низким голосом. Доктор Сяоцин утверждает, что тиннитус, то есть шум в ушах — не заболевание, а симптом, вызванный различными причинами, в частности побочным эффектом генетически обусловленной особенности ее пациентки. В итоге стресс из-за работы допоздна спровоцировал низкочастотную потерю слуха у Чэнь и только отдых и правильно выбранное лечение теперь его восстановит.

Другие аутоиммунные заболевания

Термин «аутоиммунное заболевание» относится к разнообразной группе болезней, которые включают почти все системы и органы человека. Это — медицинское состояние, при котором иммунная система человека сама атакует его организм. Ни одни врачи мира точно не знают, почему работа иммунной системы конкретного индивида вдруг начинает давать сбои. Однако Управление по исследованию здоровья женщин в Национальном институте здравоохранения, США, считает, что аутоиммунные состояния являются главной проблемой именно лиц женского пола. Они приводят статистику из области здравоохранения, что 75% всех людей в Соединенных Штатах, которым диагностированы аутоиммунные заболевания, это именно женщины, в возрасте от 15 до 50 лет. Такие больные страдают от недостатка внимания и разбросанного исследовательского подхода. А все дело в том, что аутоиммунные заболевания имеют генетическую, но не последовательную предрасположенность.

Например, у матери, может быть обнаружена волчанка, а у ее дочери — ювенильный диабет, хотя именно последнее заболевание передается по наследству. И данном случае так и есть, только возникает оно не на фоне самого диабета, которого нет у матери, а непоследовательно, то есть в силу имеющегося у нее другого, но тоже аутоиммунного состояния.

Специалисты из Национального центра комплементарной и альтернативной медицины, США, называют несколько таких болезней, которым подвержены именно женщины. Это острая воспалительная миопатия матки, которая также может вызывать синдром хронически раздраженного кишечника у самой больной, и у ее кровных родственников. Овариальная недостаточность, синдром поликистозных яичников, и все это может вдруг развиться, например, после диагностированного васкулита. В большинстве случаев аутоиммунные заболевания возникают внезапно, причины их точно установить невозможно. Пусковым механизмом может являться стресс, инфекция, травма, переохлаждение или перегревание. Диагноз ставится на основе анализа крови на аутоантитела. Лечение предусматривает препараты, которые успокаивают избыточную агрессию иммунной системы и снижают воспаления.