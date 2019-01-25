Медики в России перейдут на новую вакцину от гриппа

Роспотребнадзор и Минздрав разработали план перехода на новую вакцину против гриппа, которая, в том числе, позволит исключить риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Переход на использование новых вакцин планируется осуществить в 2019-2021 году.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что Минздравом России и Роспотребнадзором разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период 2019-2021 гг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «квадривалентные вакцины позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий, что усиливает ресурс страны в борьбе с гриппом».

В ведомстве добавили, что план по переходу на новую вакцину предусматривает вакцинацию новыми препаратами граждан, находящихся в группе риска — работников медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, студентов высших учебных заведений, лиц от 18 до 60 лет с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением, лиц, призываемых на военную службу, беременных, детей, лиц старше 60 лет.

До настоящего времени в России использовались только трёхкомпонентные вакцины.

В данный момент ведомством приняты меры для организации производства новых препаратов, что позволит совершить практический переход на новую вакцину. Новые препараты будут закупаться за счёт средств федерального бюджета.