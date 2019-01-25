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Медики в России перейдут на новую вакцину от гриппа 

Rambler News Service + ещё 5 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Роспотребнадзор и Минздрав разработали план перехода на новую вакцину против гриппа, которая, в том числе, позволит исключить риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Переход на использование новых вакцин планируется осуществить в 2019-2021 году.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что Минздравом России и Роспотребнадзором разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период 2019-2021 гг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «квадривалентные вакцины позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий, что усиливает ресурс страны в борьбе с гриппом».
В ведомстве добавили, что план по переходу на новую вакцину предусматривает вакцинацию новыми препаратами граждан, находящихся в группе риска — работников медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, студентов высших учебных заведений, лиц от 18 до 60 лет с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением, лиц, призываемых на военную службу, беременных, детей, лиц старше 60 лет.
До настоящего времени в России использовались только трёхкомпонентные вакцины.
В данный момент ведомством приняты меры для организации производства новых препаратов, что позволит совершить практический переход на новую вакцину. Новые препараты будут закупаться за счёт средств федерального бюджета.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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