Пародонтоз может вызвать болезнь Альцгеймера

Интерес исследователей вызвала бактерия Porphyromonas gingivalis. Она находится в полости рта, но может проникнуть в кровь и начать распространяться по организму, например, при повреждении десен зубной нитью.

Главная опасность этой бактерии заключается в синтезировании ферментов, которые разрушают связи между аминокислотами в белках. Антибиотики не могут ее уничтожить, а только вырабатывают устойчивость к лекарственным средствам.

Стефан Домини из американской компании Cortexyme, Ян Потемпа из Ягеллонского университета в Польше и их коллеги из других стран решили проверить, могут ли вырабатываемые этой бактерией ферменты провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Ученые изучили ткани мозга людей, страдавших болезнью Альцгеймера, и установили, что более 90% из 50 образцов содержали разные типы ферментов бактерии P. gingivalis.

Исследователям также удалось опытным путем установить взаимосвязь между появлением в клетках этих ферментов и повреждением тау-белков, которое и происходит в человеческом организме при болезни Альцгеймера.

Издание добавляет, что выводы ученых подтвердили результаты эксперимента, проведенного на мышах, которые также показали связь между заражением бактерией P. gingivalis и проявлениями болезни Альцгеймера.