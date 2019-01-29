Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пародонтоз может вызвать болезнь Альцгеймера 

RB.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: RB.ru
Интерес исследователей вызвала бактерия Porphyromonas gingivalis. Она находится в полости рта, но может проникнуть в кровь и начать распространяться по организму, например, при повреждении десен зубной нитью.
Главная опасность этой бактерии заключается в синтезировании ферментов, которые разрушают связи между аминокислотами в белках. Антибиотики не могут ее уничтожить, а только вырабатывают устойчивость к лекарственным средствам.
Стефан Домини из американской компании Cortexyme, Ян Потемпа из Ягеллонского университета в Польше и их коллеги из других стран решили проверить, могут ли вырабатываемые этой бактерией ферменты провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Ученые изучили ткани мозга людей, страдавших болезнью Альцгеймера, и установили, что более 90% из 50 образцов содержали разные типы ферментов бактерии P. gingivalis.
Исследователям также удалось опытным путем установить взаимосвязь между появлением в клетках этих ферментов и повреждением тау-белков, которое и происходит в человеческом организме при болезни Альцгеймера.
Издание добавляет, что выводы ученых подтвердили результаты эксперимента, проведенного на мышах, которые также показали связь между заражением бактерией P. gingivalis и проявлениями болезни Альцгеймера.
RB.ru: последние новости
Британские ученые отредактируют геном курицы — птица будет неуязвима для гриппа «Мы ищем аспирантов и молодых ученых, чтобы растить из них научные кадры»
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:20
Как избавиться от зубной боли
ЗОЖ Народная медицина
04:09
Странные факты о человеческом организме
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение